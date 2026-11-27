El encuentro se disputó el 27 de noviembre de 2026 a las 11.20 en el Al Ettifaq Club Stadium, con el arbitraje de Ahmed Mohammed Al-Rumaykhani. En un cruce correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League, Al Qadsiah logró imponerse ante Al Fayha por 2-0, consolidando un sólido desempeño colectivo.

El desarrollo táctico mostró una clara diferencia en las intenciones de ambos entrenadores: mientras que Al Qadsiah apostó por un esquema 3-1-4-2, Al Fayha se plantó con un 4-4-2. La paridad se rompió en la segunda parte gracias a la efectividad ofensiva de los locales. A los 71 minutos, Turki bin Marwan bin Saad, Al Ammar marcó el primer gol tras asistencia de Musab bin Fahad bin Zaid, Al Juwayr. Ya sobre el cierre, a los 88 minutos, Mohammed bin Waheeb bin Saeed, Abu Al Shamat sentenció el 2-0 definitivo.

La movilidad desde el banco fue clave para el resultado. A los 61 minutos, el entrenador de Al Qadsiah realizó cambios estratégicos, ingresando a Mahamadou, Sangaré y a Turki bin Marwan bin Saad, Al Ammar, quien terminaría siendo protagonista al abrir el marcador. Por el lado de la visita, Al Fayha sufrió la salida por lesión de Rayan, bin Enad Hamoud Al Mutairi a los 75 minutos, lo que obligó a una reconfiguración forzada del equipo.

En cuanto a las estadísticas, Al Qadsiah dominó la posesión con un 57,5% frente al 42,5% de Al Fayha. El equipo ganador generó un mayor volumen de juego ofensivo, registrando 17 disparos en total, 6 de ellos al arco. Por su parte, la visita intentó responder con 12 remates, de los cuales 4 fueron a portería. El compromiso también registró una tarjeta amarilla para Ziyad bin Abdulwahed bin Abdulhafeez Al Muwallad, Al Sahafi de Al Fayha a los 63 minutos por una infracción.