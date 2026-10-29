Al Qadsiah venció 6-0 a Al Riyadh, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 29 de octubre de 2026 a las 15.00 en el estadio SHG Arena, con el arbitraje de Faisal Sulaiman Al-Balawi. En una demostración de contundencia ofensiva, Al Qadsiah dominó el trámite de principio a fin para sellar un 6-0 frente a Al Riyadh.

La superioridad visitante se reflejó rápidamente en el marcador. A los 18 minutos, Tijjani Reijnders marcó el primer gol del partido. Luego, a los 37 minutos, Abdullah bin Ibrahim bin Ahmed Al Salem amplió la ventaja tras una asistencia de Julián Quiñones. Ya en el complemento, la diferencia se hizo mayor: a los 56 minutos, Tijjani Reijnders marcó su segundo gol tras asistencia de Julián Quiñones. A los 67 minutos, Mahamadou Sangaré anotó el cuarto tanto tras una asistencia de Tijjani Reijnders. Finalmente, a los 87 minutos, Julián Quiñones puso el quinto y, a los 89 minutos, Tijjani Reijnders completó su triplete tras una asistencia de Musab bin Fahad bin Zaid Al Juwayr. En cuanto a las tácticas, Al Riyadh dispuso un esquema 3-4-1-2 mientras que Al Qadsiah optó por un 3-5-2.

El desarrollo del juego estuvo marcado por un intenso despliegue físico. Las tarjetas amarillas fueron constantes: en Al Riyadh fueron amonestados Bernard Mensah y Milan Borjan, mientras que en Al Qadsiah recibieron la tarjeta Yasser bin Gharsan bin Saeed Al Mohammadi Al Shahrani y Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al Jaber. Los cambios también tuvieron impacto; especialmente en Al Qadsiah, donde el ingreso de Mahamadou Sangaré a los 64 minutos refrescó el ataque en el tramo final.

Las estadísticas finales subrayan el dominio de Al Qadsiah, que registró un 55,2% de posesión frente al 44,8% de Al Riyadh. La eficacia de la visita fue notable, logrando 27 tiros totales de los cuales 14 fueron a puerta, mientras que Al Riyadh apenas alcanzó los 17 disparos con solo 4 direcciones al arco, reflejando la contundencia de la goleada en esta jornada 12.