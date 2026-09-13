Al Riyadh venció 2-0 a Al Kholood, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 13 de septiembre de 2026 a las 15.00 en el Prince Faisal bin Fahd Stadium, bajo el arbitraje de Mohammed Abdullah Nasser Al Shhrani. En un compromiso intenso, Al Riyadh logró capitalizar sus ocasiones para sellar una victoria por 2-0 ante Al Kholood.

El desarrollo del encuentro

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1, pero fue el dueño de casa el que encontró la eficacia necesaria en el complemento. A los 65 minutos, Kader Keita marcó el primer gol tras la asistencia de Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi. Ya sobre el final, a los 89 minutos, Rodrigo Abascal sentenció el marcador definitivo. Durante el desarrollo, la disciplina fue un factor clave, registrándose amonestaciones para Kader Keita y Essam Hassan Abdullah Bahri en Al Riyadh, mientras que en Al Kholood vieron la tarjeta amarilla John Buckley y Yaseen bin Atiah bin Yaseen Al Zahri Al Zubaidi.

Cambios y gestión de partido

Los entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del juego a través de múltiples sustituciones. En Al Riyadh, el banco tuvo actividad constante, destacando el ingreso de Hussain bin Saleh bin Qassem Salem por Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi y de Abdulilah Al Tale por Essam Hassan Abdullah Bahri a los 69 minutos. Lamentablemente, el partido también dejó secuelas físicas que obligaron a realizar cambios por lesión, como el ingreso de Hussain Hassan Hussain Al Raqwani y de Battal bin Saeed bin Awad Al Shuwaihi Al Harthi para reemplazar a compañeros afectados.

Análisis estadístico

A pesar del resultado favorable para Al Riyadh, el control del balón estuvo del lado de Al Kholood, que alcanzó un 60,2% de posesión frente al 39,8% de su rival. No obstante, la efectividad fue la gran diferencia: Al Riyadh registró 11 disparos totales, con 5 de ellos a portería, mientras que Al Kholood, con mayor volumen de juego ofensivo (14 tiros), apenas logró inquietar en 3 ocasiones. El conjunto visitante también dominó en la generación de córneres, acumulando 11 tiros de esquina, pero sin poder romper la resistencia defensiva impuesta durante los 90 minutos.