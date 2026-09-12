Al Shabab empató 0-0 con Al Fayha, por la Saudí Pro League

El encuentro entre Al Shabab y Al Fayha, correspondiente a la jornada 7 de la Saudí Pro League, se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 15.00 en el estadio SHG Arena. El arbitraje estuvo a cargo de Abdullah Fahad Al Owaydan en un compromiso que finalizó sin goles, manteniendo la paridad durante todo el tiempo reglamentario.

En cuanto al planteo táctico, Al Shabab optó por una formación 442, mientras que Al Fayha se presentó con un esquema 4141. Durante el desarrollo del juego, el entrenador de la visita debió realizar una modificación temprana por lesión a los 26 minutos, cuando ingresó Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi en lugar de Alfa Semedo Esteves. Posteriormente, los técnicos buscaron alternativas desde el banco para quebrar el cero; en el conjunto local, a los 61 minutos, ingresó Hammam bin Mabrouk bin Khamis Lahwal Al Hammami por Abdulrahman bin Ali bin Hassan Al Obud. Por parte de la visita, también vieron acción Yago Souza de Santana, Al Baraa Mamdouh Adawi y Malek bin Saad bin Ahmed Al Abadalmanam en la segunda mitad.

El apartado disciplinario tuvo protagonismo en la etapa complementaria, con amonestaciones que marcaron la intensidad del cierre. En Al Fayha, Yago Souza de Santana fue amonestado a los 72 minutos por una falta, seguido por Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi a los 88 minutos por protestar. Por el lado de Al Shabab, Dhari bin Sayyar bin Munzal Al Subaie Al Anazi recibió la tarjeta amarilla a los 90 minutos por una infracción.

En el análisis de las estadísticas, Al Shabab dominó la posesión con un 52,6% frente al 47,4% de Al Fayha. El equipo local mostró mayor insistencia en ataque, registrando 15 disparos totales con 3 remates al arco, mientras que la visita concretó 5 disparos con 3 al arco. Finalmente, la superioridad en el juego aéreo y de bandas de Al Shabab se reflejó en los 8 tiros de esquina a favor, en comparación con el único córner obtenido por Al Fayha, aunque ninguna de estas aproximaciones pudo alterar el marcador final.