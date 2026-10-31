Al Taawoun empató 1-1 con Al Ettifaq, por la Saudí Pro League 2026

El encuentro se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 10.30 en el Al Taawoun Club Stadium, con el arbitraje de Mohammed Abdullah Nasser Al Shhrani. En un enfrentamiento vibrante, Al Taawoun y Al Ettifaq igualaron 1-1. A los 26 minutos, Abderrazak Hamdallah abrió el marcador para Al Taawoun mediante un gol de penal. Sin embargo, cuando el partido parecía sentenciado, Abdullah bin Ahmed bin Hassan Khateeb marcó el gol del empate para Al Ettifaq a los 90 minutos, tras una asistencia de Bersant Celina.

El desarrollo táctico y los cambios clave

Ambos equipos presentaron planteos tácticos contrastantes: Al Taawoun se paró con un esquema 5-4-1, mientras que Al Ettifaq apostó por un 4-2-3-1. A lo largo del cotejo, las sustituciones marcaron el ritmo de las acciones. En la visita, el entrenador debió realizar un cambio temprano a los 37 minutos por lesión, ingresando Álvaro Medrán por Khalid bin Essa bin Mohammed Al Ghannam. Por el lado del local, Al Taawoun buscó refrescar el ataque con el ingreso de Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel y Younes El Bahraoui a los 62 minutos. En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Parfait Guiagon y Abderrazak Hamdallah por el local, mientras que por el lado de Al Ettifaq fueron amonestados Ondrej Duda, Abdoulaye Kanté y Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi.

Dominio estadístico

El desarrollo del partido mostró un claro predominio de Al Ettifaq en la tenencia de la pelota, alcanzando un 64,8% de posesión frente al 35,2% de Al Taawoun. Esta superioridad en el control del balón se reflejó también en el volumen ofensivo de la visita, que acumuló 16 tiros totales y 5 remates a puerta, comparado con los 5 disparos totales y 2 a puerta del conjunto local. Asimismo, la presión ejercida por Al Ettifaq se tradujo en una mayor cantidad de jugadas de pelota parada, registrando 10 corners contra apenas 1 de Al Taawoun.

Conclusiones del encuentro

El empate deja a ambos conjuntos con sensaciones encontradas. Mientras que Al Taawoun estuvo cerca de sostener la victoria tras el tanto inicial de Abderrazak Hamdallah, el empuje final de Al Ettifaq permitió a los visitantes rescatar una unidad valiosa en el cierre del compromiso. La efectividad de Abdullah bin Ahmed bin Hassan Khateeb sobre el epílogo del partido castigó el repliegue defensivo de Al Taawoun y premió la insistencia ofensiva de la visita en un partido correspondiente a la jornada 12 de la liga.