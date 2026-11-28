El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el Estadio Bernabéu, bajo el arbitraje de César Soto Grado. En un compromiso correspondiente a la jornada 14 de la Liga de España, el Alavés logró un triunfo resonante al superar al Real Madrid por 2-1. A los 22 minutos, Toni Martínez marcó el primer gol del partido. Ya en la segunda mitad, a los 61 minutos, Ángel Pérez estiró la ventaja tras la asistencia de Mariano Díaz, mientras que Kylian Mbappé descontó para el local a los 69 minutos, tras recibir el pase de Jude Bellingham.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos contrastantes: el Real Madrid dispuso un 4-2-3-1, mientras que el Alavés se estructuró con un 5-3-2. En la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes para modificar el rumbo del juego. A los 45 minutos, el técnico local movió el banco con los ingresos de Bernardo Silva y Yan Diomande. Por su parte, la visita realizó ajustes estratégicos con los ingresos de jugadores como Ander Guevara, Nicolás Valentini y Selu Diallo para sostener la ventaja.

Estadísticas del encuentro

A pesar de la derrota, el Real Madrid dominó la posesión con un 74,6% frente al 25,4% del Alavés. El conjunto local buscó incesantemente el arco rival, registrando 24 disparos totales y 7 remates a puerta, comparado con los 8 tiros y 2 remates a puerta del elenco visitante. El dominio del local también se reflejó en los tiros de esquina, donde alcanzó los 13 lanzamientos frente a 1 del equipo de Vitoria.

Disciplina y cierre

El partido estuvo marcado por una alta intensidad que derivó en varias amonestaciones. Sobre el final, Jude Bellingham recibió una segunda tarjeta amarilla a los 87 minutos, lo que resultó en su expulsión y dejó al Real Madrid con un jugador menos durante los instantes definitorios. La férrea defensa del Alavés, sumada a las tarjetas acumuladas por Antonio Sivera, Selu Diallo y Jonny Otto, permitió sellar un resultado histórico en el Estadio Bernabéu.

Alavés venció por 2-1 a Real Madrid como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Alavés los goles fueron marcados por {'player_id': 'p178867', 'player_name': 'Toni, Martínez', 'minute': '22', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p633295', 'player_name': 'Ángel, Pérez', 'minute': '61', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p178347', 'assist_player_name': 'Mariano, Díaz'} , mientras que para Real Madrid el gol fue marcado por {'player_id': 'p220160', 'player_name': 'Kylian, Mbappé', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p244855', 'assist_player_name': 'Jude, Bellingham'}. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Bernabéu, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Real Madrid suma 33 puntos, ubicándose en la 3 posición, mientras que Alavés tiene 19 unidades, en la 8 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Real Madrid y Alavés en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.