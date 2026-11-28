La expectativa por la final de la Copa Libertadores 2026 ya se hace sentir entre los hinchas de Estudiantes de La Plata y la familia de Juan Sebastián Verón no es la excepción. En las horas previas al encuentro frente a Palmeiras, Valentina Martin, pareja del exfutbolista y actual presidente del club platense, compartió en sus redes sociales algunas imágenes que reflejan cómo viven la previa del partido más importante del año.

A través de sus historias de Instagram, Martin, quien es mamá de Mila, la hija que tiene en común con Verón, mostró parte de los preparativos y del viaje rumbo a Montevideo, Uruguay. Entre sonrisas, camisetas y mucho entusiasmo, dejó en evidencia que el clima de final comenzó mucho antes de llegar al estadio.

Así vive la familia de Juan Sebastián Verón la previa de la final de la Copa Libertadores

En una de las publicaciones, Valentina compartió una selfie desde el interior del avión en la que se puede ver a Verón con Mila en brazos, mientras que detrás de ellos aparecen varios de sus acompañantes, algunos vestidos con los colores de Estudiantes de La Plata. “Yendo”, escribió junto a un emoji de un avión y otro de una bandera roja y blanca.

Las imágenes que compartió la pareja de la Brujita Verón a horas de la final de la Copa Libertadores (Foto: Instagram @mvalentinamartin)

La imagen no fue la única que compartió con sus seguidores. En otra de las historias, la pareja del dirigente mostró cómo sus acompañantes alentaban al conjunto platense desde sus asientos, en una escena que reflejó la ilusión del grupo por lo que podría suceder en Montevideo.

El entusiasmo también quedó registrado durante una comida grupal. En el video se observa a varios de los presentes alrededor de una extensa mesa, mientras levantaban los brazos y agitaban prendas con los colores del Pincha. Entre ellos aparece también Juan “Pico” Mónaco, reconocido hincha de Estudiantes.

Entre la ilusión y el aliento: así vive la familia de Juan Sebastián Verón la final de la Copa Libertadores

De esta manera, Martin permitió conocer el costado más familiar de una jornada especialmente significativa para Verón, quien, después de haber conquistado la Copa Libertadores como jugador de Estudiantes en 2009, afronta ahora el desafío desde su rol como presidente de la institución.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata y Palmeiras se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, a partir de las 17 horas, en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para definir al nuevo campeón del certamen continental.

El encuentro tendrá, además, un significado histórico para la familia Verón. Según recordó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su sitio oficial, en 1968, Estudiantes conquistó su primera Copa Libertadores frente al mismo equipo brasileño y en ese mismo estadio, con Juan Ramón Verón, padre del actual presidente de la institución, como una de sus grandes figuras.

En esta oportunidad, el conjunto platense buscará sumar su quinta estrella continental, mientras que Palmeiras intentará conseguir su cuarto título en la competición.