Albania venció 2-0 a Finlandia, por la Liga de Naciones

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se midieron en un duelo donde Albania se impuso con autoridad en la jornada 5 del certamen de la Liga de Naciones; los detalles que hay que saber
- 1 minuto de lectura'
El encuentro se disputó el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Arena Kombetare, con el arbitraje de João Pedro Silva Pinheiro. En un partido correspondiente a la jornada 5 del grupo C1 de la Liga de Naciones, Albania logró imponerse frente a Finlandia por 2-0.
El desarrollo del encuentro
La apertura del marcador llegó a los 35 minutos, cuando Ernest Muçi marcó el primer gol del partido. Ya en el complemento, a los 50 minutos, Rey Manaj amplió la ventaja tras una asistencia de Elseid Hysaj. En cuanto a lo táctico, Albania saltó al campo con un esquema 3-4-1-2, mientras que Finlandia optó por un 4-1-4-1. El compromiso se vio condicionado por la expulsión de Miro Tenho en la visita a los 66 minutos por una falta grave, lo que facilitó el control del conjunto local hasta el pitazo final.
Dominio y estadísticas
El triunfo de Albania se sustentó en una mayor propuesta ofensiva, reflejada en sus 18 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, frente a un solo remate al arco de Finlandia. En cuanto a la posesión del balón, Albania dominó el trámite con un 56% contra un 44% del equipo visitante.
Gestión de planteles
A lo largo del segundo tiempo, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco de suplentes para modificar el rumbo. Finlandia intentó renovar sus piezas a los 59 minutos con el ingreso de Tony Miettinen y Joel Pohjanpalo, pero la desventaja numérica tras la tarjeta roja recibida por Miro Tenho terminó siendo determinante. Por el lado de Albania, el técnico refrescó el ataque y el mediocampo con los ingresos de jugadores como Mirlind Daku, Juljan Shehu, Arbër Hoxha, Luis Hasa y Myrto Uzuni para sellar el resultado definitivo.
Más leídas de Deportes
- 1
El Nations Championship recién empezó y ya se debate entre la justicia deportiva y los intereses económicos de los más poderosos
- 2
Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
A qué hora juegan Estudiantes vs. Independiente Rivadavia y qué canal lo transmite en vivo
- 4
El piloto argentino que se une al equipo multicampeón de IndyCar, con el sueño de las 500 Millas de Indianápolis