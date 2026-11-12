Albania venció 2-0 a Finlandia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 12 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el estadio Arena Kombetare, con el arbitraje de João Pedro Silva Pinheiro. En un partido correspondiente a la jornada 5 del grupo C1 de la Liga de Naciones, Albania logró imponerse frente a Finlandia por 2-0.

El desarrollo del encuentro

La apertura del marcador llegó a los 35 minutos, cuando Ernest Muçi marcó el primer gol del partido. Ya en el complemento, a los 50 minutos, Rey Manaj amplió la ventaja tras una asistencia de Elseid Hysaj. En cuanto a lo táctico, Albania saltó al campo con un esquema 3-4-1-2, mientras que Finlandia optó por un 4-1-4-1. El compromiso se vio condicionado por la expulsión de Miro Tenho en la visita a los 66 minutos por una falta grave, lo que facilitó el control del conjunto local hasta el pitazo final.

Dominio y estadísticas

El triunfo de Albania se sustentó en una mayor propuesta ofensiva, reflejada en sus 18 tiros totales, de los cuales 6 fueron a puerta, frente a un solo remate al arco de Finlandia. En cuanto a la posesión del balón, Albania dominó el trámite con un 56% contra un 44% del equipo visitante.

Gestión de planteles

A lo largo del segundo tiempo, ambos estrategas buscaron alternativas desde el banco de suplentes para modificar el rumbo. Finlandia intentó renovar sus piezas a los 59 minutos con el ingreso de Tony Miettinen y Joel Pohjanpalo, pero la desventaja numérica tras la tarjeta roja recibida por Miro Tenho terminó siendo determinante. Por el lado de Albania, el técnico refrescó el ataque y el mediocampo con los ingresos de jugadores como Mirlind Daku, Juljan Shehu, Arbër Hoxha, Luis Hasa y Myrto Uzuni para sellar el resultado definitivo.