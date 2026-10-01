Alemania venció 2-0 a Serbia, por la Liga de Naciones

El encuentro se disputó el 1 de octubre de 2026 a las 15.45 en el Allianz Arena, con arbitraje de Espen Eskås. En una demostración de superioridad, Alemania logró imponerse frente a Serbia por un marcador de 2-0. A los 39 minutos, Tom Bischof marcó el primer gol del partido tras una definición precisa. Ya en la segunda mitad, a los 61 minutos, Florian Wirtz amplió la ventaja con el segundo tanto del encuentro, tras una asistencia de Maximilian Mittelstädt.

Desarrollo táctico y cambios

Desde el inicio, Alemania planteó un esquema 4-4-2, mientras que Serbia optó por una formación más conservadora 5-4-1. A medida que el partido avanzaba, ambos entrenadores buscaron variantes. Por el lado local, a los 45 minutos, ingresó Saïd El Mala por Serge Gnabry en una movida táctica. Posteriormente, el equipo alemán refrescó su ataque a los 77 minutos con los ingresos de Bambasé Conté, Mika Baur y Jonathan Burkardt. En la visita, el entrenador buscó reacción con múltiples cambios simultáneos a los 67 minutos, incluyendo a Sasa Lukic y Strahinja Pavlovic, pero el dominio alemán se mantuvo constante.

Dominio estadístico

Las cifras finales del encuentro reflejan la hegemonía de Alemania sobre Serbia. El conjunto local alcanzó una posesión de balón del 73,6%, contra apenas un 26,4% del equipo visitante. La diferencia fue aún más marcada en el volumen de juego ofensivo, donde los alemanes realizaron 32 tiros totales frente a un solo remate de los serbios. Con 8 tiros a puerta contra 1, el resultado final de 2-0 terminó siendo un reflejo fiel de la disparidad vista en el campo.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo de Serbia derivó en varias amonestaciones durante el tramo final del compromiso. Nemanja Gudelj fue amonestado a los 72 minutos por una falta, seguido por Nemanja Maksimovic a los 78 minutos. El equipo de Alemania, por su parte, controló los tiempos y el cierre del partido, realizando una última modificación a los 88 minutos con la entrada de Vitaly Janelt por Aleksandar Pavlovic. Con este triunfo, Alemania consolida su desempeño en el grupo A2 de la Liga de Naciones.