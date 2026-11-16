El encuentro se disputó el 16 de noviembre de 2026 a las 16.45 en el Olympiastadion Berlin, con el arbitraje de Glenn Nyberg. En un partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, Alemania logró una contundente victoria por 5-0 ante Países Bajos.

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico, utilizando una formación 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 41 minutos, cuando Derry Scherhant marcó el primer gol tras una asistencia de Joshua Kimmich. Ya en el complemento, Alemania sentenció el compromiso con una ráfaga goleadora:

A los 60 minutos, Florian Wirtz marcó el segundo gol.

marcó el segundo gol. A los 65 minutos, Nico Schlotterbeck marcó el tercer gol tras asistencia de Brajan Gruda .

marcó el tercer gol tras asistencia de . A los 71 minutos, Florian Wirtz marcó el cuarto gol tras asistencia de Brajan Gruda .

marcó el cuarto gol tras asistencia de . A los 77 minutos, Brajan Gruda marcó el quinto gol.

El dominio alemán se reflejó en las estadísticas ofensivas, donde Alemania acumuló un total de 18 remates, 10 de ellos con dirección al arco, frente a una escasa producción de Países Bajos, que apenas pudo inquietar en una ocasión al guardameta rival. La superioridad en la tenencia del balón también fue clara para el conjunto local, que cerró el cotejo con un 56,2% de posesión frente al 43,8% de los neerlandeses.

En cuanto a la disciplina y la gestión del plantel, Países Bajos sufrió la amonestación de Mexx Meerdink a los 85 minutos por una falta. Por su parte, los entrenadores realizaron múltiples variantes tácticas para refrescar las formaciones: en el lado alemán, destacaron los ingresos de Maximilian Mittelstädt y Younes Ebnoutalib, mientras que Países Bajos buscó respuestas con jugadores como Justin Kluivert y Teun Koopmeiners, aunque sin lograr cambiar el destino del resultado.