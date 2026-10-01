Argentina venció 4-0 a Bolivia, por el amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 30 de septiembre de 2026 a las 21.00 en el estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Jhon Ospina. Argentina demostró una clara superioridad sobre Bolivia desde el inicio del juego. A los 19 minutos, Lautaro Martínez marcó el primer gol tras asistencia de Alexis Mac Allister. Poco después, a los 29 minutos, Nico Paz aumentó la cuenta tras la asistencia de Exequiel Palacios. Ya en el complemento, a los 54 minutos, Cristian Romero anotó el tercer tanto tras una asistencia de Nico Paz, mientras que José Manuel López sentenció el 4-0 definitivo a los 86 minutos.

Desarrollo y variantes tácticas

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas diferenciadas: Argentina se estructuró con un 4-4-2, mientras que Bolivia intentó contener los ataques mediante un 3-5-2. En cuanto a las modificaciones, el cuerpo técnico argentino realizó múltiples variantes en la segunda mitad; a los 56 minutos, ingresaron Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Valentín Barco. Más tarde, a los 75 minutos, José Manuel López ingresó en lugar de Lautaro Martínez debido a una lesión. Por el lado de la visita, la nota negativa fue la temprana lesión de Diego Arroyo, quien fue reemplazado por Leonardo Viviani a los 43 minutos. En el aspecto disciplinario, Miguel Terceros recibió una tarjeta amarilla a los 49 minutos por simulación.

Dominio estadístico

El control del balón fue abrumadoramente favorable para Argentina, que registró un 68,6% de posesión frente al 31,4% de Bolivia. La vocación ofensiva del equipo local quedó reflejada en sus 17 disparos totales, 6 de ellos entre los tres palos, mientras que el conjunto visitante apenas logró concretar 3 remates en todo el compromiso. La diferencia de volumen de juego también se trasladó a las acciones de pelota parada, donde Argentina ejecutó 12 tiros de esquina, contrastando con el único que pudo conseguir Bolivia durante el desarrollo.

Síntesis del partido

El triunfo de Argentina por 4-0 en la jornada 1 cierra un enfrentamiento donde la jerarquía individual y el planteo táctico se impusieron con claridad. A pesar de los esfuerzos defensivos de Bolivia, la fluidez ofensiva comandada por figuras como Nico Paz, autor de un gol y una asistencia, terminó de romper el esquema visitante. El partido, que formó parte de la preparación dentro del calendario de amistosos internacionales, reafirma el presente positivo de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes ante su público.