Djokovic volvió a jugar después de un mes, amplió su dominio en Pekín y ganó un extenuante punto de 29 impactos

Ya no tiene la electricidad de piernas de otros tiempos. Se ahoga después de los largos peloteos. No compite con continuidad; de hecho, no lo hacía desde el 30 de agosto, cuando perdió en la primera ronda del US Open ante Mariano Navone. A los 39 años, incluso, acaba de salir del top 10 (es 11°). Sin embargo, a esta altura del camino, todo ello no es tan importante. El legendario Novak Djokovic, único sobreviviente del Big 3, sigue encandilando y brindando espectáculo cada vez que juega. Como lo hizo este miércoles, en el ATP 500 de Pekín, donde se coronó las seis veces que actuó: 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Novak Djokovic venció a Nuno Borges en la primera ronda de Pekín y amplió su récord de partidos en el torneo asiático a 30-0 ADEK BERRY - AFP

El balcánico había perdido sus últimos tres partidos oficiales: el citado ante Navone, contra Thiago Tirante en Cincinnati y frente a Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon. Pero regresó recargado a Pekín, una porción asiática donde suele recibir la buena energía del público. De hecho, tuvo una cálida y estruendosa bienvenida al pisar el court central del China Open, para medirse con un rival diez años menor, como el portugués Nuno Borges, 49° del ranking.

Nole no exhibió su mejor nivel durante todo el partido y hasta solicitó una pausa médica por molestias en las costillas con el marcador 3-2 abajo en el segundo set. Pero, con amor propio, encontró las herramientas suficientes para desanudar el partido y superar a Borges por 6-3 y 7-6 (7-2), en una hora y 51 minutos. Ganó 74 puntos en total, pero uno de ellos, sobre todo, encendió al público, que le reconoció el esfuerzo. Fue sobre el final del partido, en el tie-break: Borges exigió a Novak e impactaron 29 veces la pelota, hasta que el tanto quedó del lado del serbio, que se mostró extenuado, inclinado hacia adelante, con los brazos en sus rodillas. Le costó recuperar el aliento: el umpire, el popular Mohamed Lahyani, le dio una advertencia a Nole por abuso de tiempo, pero fue apenas una anécdota.

El extenuante punto ganado por Nole

🤩 ¡Con lo último de su aliento! Novak Djokovic se quedó un punto increíble.



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Sexto cabeza de serie en Pekín, Djokovic busca su primer título de la temporada (fue campeón por última vez en el ATP de Atenas, a fines de 2025): si logra triunfar en Asia y superar a rivales como el vigente campeón del US Open y Roland Garros, Alexander Zverev, alcanzará los 102 títulos.

Jimmy Connors ostenta el récord de 109 trofeos, mientras que Roger Federer ocupa el segundo lugar, con 103. Tras ampliar su imbatibilidad en el torneo chino a 30-0, Djokovic se medirá en los 8vos de final con el invitado local Yunchaokete Bu (104°), que derrotó al porteño Juan Manuel Cerúndolo (53°) por 6-2, 5-7 y 6-4.

La despedida de Juanma Cerúndolo

El otro jugador argentino que cayó en su debut en el China Open fue el platense Thiago Tirante (52°): 6-1 y 6-4, en 1h05m, ante el alemán Jan-Lennard Struff (59°). Este jueves actuarán Navone (45°) vs. Alex De Miñaur (Australia, 10°), Francisco Cerúndolo (22°) vs. el neerlandés Botic van de Zandschulp (41°) y Sebastián Báez (51°) vs. el wild card local Juncheng Shang (250°).