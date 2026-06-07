Argentina venció por 2-0 a Honduras, en un amistoso internacional

En una noche de fútbol intensa, Argentina logró una victoria sólida frente a Honduras al imponerse por 2-0. El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 21.07 en el Kyle Field, contando con el arbitraje de Victor Manuel Rivas.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 37 minutos, cuando Lautaro Martínez marcó el primer gol tras una ejecución de penal. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Giuliano Simeone anotó el segundo tanto del partido tras una precisa asistencia de Lautaro Martínez. En cuanto a la pizarra táctica, Argentina se paró con un esquema 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1. El compromiso también se destacó por la gran cantidad de cambios realizados por ambos entrenadores para probar variantes, destacándose ingresos como los de Rodrigo De Paul y Enzo Fernández en el local.

Análisis estadístico y disciplina

El dominio del equipo local fue evidente en las cifras finales. Argentina registró una posesión del balón del 71,7% frente a un 28,3% de Honduras, reflejando el control que ejerció durante gran parte del juego. En cuanto a la generación de peligro, el conjunto albiceleste totalizó 20 tiros (8 de ellos a puerta) contra los 4 remates de la visita, además de haber ejecutado 6 corners contra solo 1 del seleccionado hondureño.

Las infracciones y el cierre

El partido contó con varias amonestaciones que marcaron el ritmo del juego. Por el lado argentino, fueron amonestados Valentín Barco, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Nicolás Capaldo. Por parte de la visita, Denil Maldonado también vio la tarjeta amarilla tras una falta a los 51 minutos. A pesar de los múltiples movimientos en los bancos de suplentes, el resultado no sufrió más modificaciones hasta el pitazo final del árbitro.