Argentina venció por 2-0 a Honduras, en un amistoso internacional

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El conjunto albiceleste se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de preparación; los detalles que hay que saber
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En una noche de fútbol intensa, Argentina logró una victoria sólida frente a Honduras al imponerse por 2-0. El encuentro se disputó el 6 de junio de 2026 a las 21.07 en el Kyle Field, contando con el arbitraje de Victor Manuel Rivas.
El desarrollo del encuentro
El marcador se abrió a los 37 minutos, cuando Lautaro Martínez marcó el primer gol tras una ejecución de penal. Ya en la segunda mitad, a los 54 minutos, Giuliano Simeone anotó el segundo tanto del partido tras una precisa asistencia de Lautaro Martínez. En cuanto a la pizarra táctica, Argentina se paró con un esquema 4-4-2, mientras que la visita optó por un 4-2-3-1. El compromiso también se destacó por la gran cantidad de cambios realizados por ambos entrenadores para probar variantes, destacándose ingresos como los de Rodrigo De Paul y Enzo Fernández en el local.
Análisis estadístico y disciplina
El dominio del equipo local fue evidente en las cifras finales. Argentina registró una posesión del balón del 71,7% frente a un 28,3% de Honduras, reflejando el control que ejerció durante gran parte del juego. En cuanto a la generación de peligro, el conjunto albiceleste totalizó 20 tiros (8 de ellos a puerta) contra los 4 remates de la visita, además de haber ejecutado 6 corners contra solo 1 del seleccionado hondureño.
Las infracciones y el cierre
El partido contó con varias amonestaciones que marcaron el ritmo del juego. Por el lado argentino, fueron amonestados Valentín Barco, Lisandro Martínez, Facundo Medina y Nicolás Capaldo. Por parte de la visita, Denil Maldonado también vio la tarjeta amarilla tras una falta a los 51 minutos. A pesar de los múltiples movimientos en los bancos de suplentes, el resultado no sufrió más modificaciones hasta el pitazo final del árbitro.
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