Se cerró este sábado la primera etapa del nuevo Nations Championship 2026 de rugby y se definieron los cruces para el Finals Weekend que se llevará a cabo entre el 27 y 29 de noviembre en el estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.

Cada equipo disputó seis partidos, todos contra rivales del hemisferio opuesto. Tres fueron de local y otros tres, de visitante. De acuerdo a cómo se ubicaron en las tablas del Norte y Sur, es que competirán para definir en qué posición se ubican. Los líderes de cada una fueron Francia y Sudáfrica y dirimirán el título en el partido más importante.

Así quedaron las tablas de posiciones de los dos hemiferios, Norte y Sur

Además, Inglaterra y Nueva Zelanda terminaron como escoltas y se enfrentarán por el tercer puesto; por el quinto jugarán Irlanda y Australia; por el séptimo Escocia y los Pumas; por el noveno Gales y Japón; y por el undécimo Italia y Fiji.

Finals Weekend del Nations Championship

Viernes 27 de noviembre

Fiji vs. Italia - Partido por el 11° puesto.

Irlanda vs. Australia - Partido por el 5° puesto.

Sábado 28 de noviembre

Gales vs. Japón - Partido por el 9° puesto.

Inglaterra vs. Nueva Zelanda - Partido por el 3° puesto.

Domingo 29 de noviembre

Escocia vs. Argentina - Partido por el 7° puesto.

Sudáfrica vs. Francia - Final.

Los Pumas volverán a jugar vs. Escocia en el Nations Championship, esta vez por el séptimo puesto Mario Sar

Otro título que estará en juego en el Finals Weekend es el del Desafío Hemisférico, es decir una distinción para el Hemisferio que sume más puntos. Habrá siete puntos en juego, dos por la final y uno por cada uno del resto de los cinco encuentros. Es así que tanto el Norte como el Sur necesitan obtener cuatro unidades para quedarse con ese galardón.

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.