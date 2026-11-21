Este sábado, desde las 17.30, Colón y Deportivo Morón se enfrentan en el marco de la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026, que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027 tras la consagración de Godoy Cruz. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Fabricio Llobet, se disputa en el estadio Brigadier General Estanislao López y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Sabalero se metió en la segunda instancia de eliminación directa tras derrotar a Midland por la mínima diferencia con un gol del experimentado defensor central Federico Rasmussen. En la temporada regular finalizó en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con 60 puntos, misma cantidad que Deportivo Madryn, que culminó cuarto por diferencia de gol (+21, el mejor entre los 36 clubes de la Segunda División del fútbol argentino, contra +18).

El Gallito, por su parte, viene de dejar en el camino a Colegiales por ventaja deportiva luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario por los tantos de Emanuel Iñiguez -DM- y Rodrigo Monserrat -C-. En la primera ronda, en tanto, culminó tercero en la misma zona que Colón, al que derrotó en los dos partidos que disputaron este año, con 61 unidades, producto de 18 victorias, siete empates y 11 derrotas.

Deportivo Morón derrotó a Colón en los dos partidos que disputaron en esta temporada regular @depmoronoficial

La vuelta se jugará el sábado 28 de noviembre en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Colón vs. Deportivo Morón: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en la Provincia de Santa Fe y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito apenas se inauguró, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Colón corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.85 contra los 5.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Morón. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Posibles formaciones