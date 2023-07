Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2023, tras la fecha 25

escuchar

La Liga Profesional 2023 ya tiene campeón y es River Plate, que este sábado le ganó 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental y se consagró a falta de dos jornadas para concluir el fixture porque Talleres de Córdoba, que derrotó 1 a 0 a Huracán en Parque Patricios, no puede alcanzarlo. El Millonario acumula 57 puntos producto de 18 victorias, tres empates y cuatro derrotas mientras que la T tiene 48 unidades con 14, seis y cinco, respectivamente.

En el tercer lugar se afianzó San Lorenzo con 46 tantos gracias a la gran victoria sobre Belgrano en Córdoba 1 a 0. Lanús igualó el clásico del Sur con Banfield 2 a 2 y está cuarto con 42 mientras que Defensa y Justicia, que logró una parda agónica contra Godoy Cruz de Mendoza, acumula 41. Siguen Rosario Central (40) y el Pincha (39).

Boca Juniors consiguió su segunda alegría en fila al imponerse en La Plata sobre Gimnasia 3 a 1 y escaló al octavo lugar, es decir en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Independiente también celebró fuera de Avellaneda por segunda vez en el campeonato y lo sufrió Central Córdoba de Santiago del Estero 1 a 0. El Rojo quedó vigésimo y tomó algo de aire en la lucha por no descender a través de la tabla anual.

En la jornada 25 se marcaron 27 goles en los 14 encuentros que se disputaron, una media de 1,93 por cada uno. Los máximos artilleros del certamen siguen siendo Pablo Vegetti (Belgrano) y Michael Santos (Talleres) con 13 anotaciones cada uno (ninguno convirtió por segunda jornada consecutiva).

La próxima fecha, la penúltima, comenzará el sábado 22 de julio y se extenderá hasta el martes 25. Sobresalen la visita de River a Rosario Central, el duelo entre Boca y Newell’s en la Bombonera, Talleres vs. Gimnasia, Racing vs. Central Córdoba, Atlético Tucumán vs. Independiente y San Lorenzo vs. Argentinos Juniors.

Los 70 títulos de River

El Millonario dominó el campeonato de principio a fin y alcanzó su estrella número 70 en la historia teniendo en cuenta los certámenes nacionales e internacionales del profesionalismo y amateurismo. El conjunto del barrio porteño de Núñez obtuvo el 76% de las unidades en juego y, entre sus triunfos más destacados, aparece el del Superclásico contra Boca por 1 a 0 en el estadio Monumental. Ya con el trofeo bajo el brazo, cerrará su participación contra Rosario Central y Racing.

Teniendo en cuenta solo ligas nacionales, River logró la número 38. Además posee tres Copas Argentina, cuatro Copas Ibarguren, una Supercopa Argentina y un Trofeo de Campeones. Entre sus títulos fuera de la Argentina, sobresalen cuatro copas Libertadores, entre ellas la que superó en la final al xeneize en 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid; tres recopas Sudamericana y una Europeo-Sudamericana. También se llevó cinco veces la Copa Aldao y en una ocasión la Suruga Bank.

Otro dato positivo para River es que igualó a Boca en cantidad de títulos nacionales porque ahora ambos suman 51, según información de Revisionismo Histórico. Además, le descontó uno en la lucha por ser el máximo ganador de la historia. El xeneize acumula 72 vueltas olímpicas, cuatro más que su clásico rival, gracias a las 22 que logró en el plano internacional contra 18 del conjunto rojo y blanco. La tabla histórica la continúan Independiente con 45 logros, Racing con 38 y Alumni y San Lorenzo comparten en el quinto lugar con 22.

Los 70 títulos de River

Campeonatos nacionales (52)

38 ligas profesionales.

1 liga amateur.

1 Copa Competencia.

4 Copa Ibarguren.

1 Copa Adrián Escobar.

1 Copa Campeonato.

3 Copa Argentina.

1 Supercopa Argentina.

1 Trofeo de Campeones.

1 Copa Competencia Jockey Club.

Certámenes internacionales (18)

4 Copa Libertadores.

1 Copa Europeo-Sudamericana.

1 Copa Sudamericana.

3 Recopa Sudamericana.

1 Copa Interamericana.

1 Supercopa Sudamericana.

5 Copa Aldao.

1 Copa Tie Competition.

1 Copa Suruga Bank.

Cómo sigue la temporada 2023

Luego de la Liga Profesional se disputará la Copa de la Liga Profesional. En los dos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto al peor con peor promedio, tras la reforma del certamen que propuso la AFA y avalaron los clubes en una Asamblea General Extraordinaria. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman a los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- es para facilitarle a los equipos que están en instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental tiene en octavos de final a Boca, Racing, River y Argentinos Juniors mientras que en la Sudamericana entraron a los cruces de eliminación directa Patronato de Paraná, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

LA NACION