Así se juega la tercera etapa de la Copa Libertadores 2023, por un lugar en los grupos

escuchar

Esta semana inicia la tercera etapa de la Copa Libertadores 2023, la última antes de la fase de grupos en la que esperan 28 clubes, con la participación de ocho equipos emparejados en cuatro cruces de ida y vuelta entre los que sobresale el de Sporting Cristal de Perú vs. Huracán, único argentino que disputa las llaves preliminares del máximo certamen de Sudamérica.

El resto de los duelos serán Atlético Mineiro de Brasil vs. Millonarios de Colombia, Cerro Porteño de Paraguay vs. Fortaleza de Brasil e Independiente de Medellín (Colombia) vs. Magallanes de Chile. La revancha de cada enfrentamiento será la próxima semana y se determinará los cuatro elencos que avanza a la etapa más tradicional del torneo.

Tercera fase de la Copa Libertadores - Ida

Magallanes vs. Independiente de Medellín - Miércoles 8 de marzo a las 19.

- Miércoles 8 de marzo a las 19. Millonarios vs. Atlético Mineiro - Miércoles 8 de marzo a las 21.30.

- Miércoles 8 de marzo a las 21.30. Fortaleza vs. Cerro Porteño - Jueves 9 de marzo a las 19.

- Jueves 9 de marzo a las 19. Huracán vs. Sporting Cristal - Jueves 9 de marzo a las 21.

*Las revanchas se jugarán el miércoles 15 y jueves 16 de marzo.

La Copa Libertadores 2023 tiene seis equipos de la Argentina y cinco de ellos ya están en la etapa de grupos Archivo

Definida la tercera fase el 16 de marzo, el día 22 se sorteará la etapa de grupos. En ella ya están los equipos argentinos Boca, River, Racing, Argentinos Juniors y Patronato de Paraná a pesar de haber descendido a la Primera Nacional y por haber sido campeón de la Copa Argentina 2022; y los brasileños Flamengo, Palmeiras, Inter de Porto Alegre, Fluminense, Corinthians y Athletico Paranaense.

Las dos potencias de Sudamérica son las que más representantes tienen en la Copa Libertadores y pueden sumarse el Globo, Atlético Mineiro y Fortaleza. Les sigue Ecuador con tres: Independiente del Valle -reciente campeón de la Recopa Sudamericana-, Aucas y Barcelona de Guayaquil. El resto de los países tiene dos clubes confirmados para los grupos: Bolivia a Bolívar y The Strongest; Chile a Colo Colo y Ñublense con la chance de que se sume Magallanes; Colombia a Atlético Nacional y Deportivo Pereira más las chances de Millonarios e Independiente de Medellín; Paraguay a Olimpia y Libertad más la ocasión de Cerro Porteño; Perú a Alianza Lima y Melgar y la posibilidad de Sporting Cristal; Uruguay a Nacional y Liverpool; y Venezuela a Metropolitanos y Monagas.

😍 ¡Falta un mes, sólo un mes para que comience la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores!



🙌 Estos son los 2⃣8⃣ equipos que ya esperan el sorteo, ¿quiénes se sumarán? 🤔#GloriaEterna pic.twitter.com/98gd2yeuqy — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 4, 2023

La tabla de campeones de la Copa Libertadores

Los equipos con más títulos en el certamen continental son Independiente, con siete vueltas olímpicas, y Boca, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (5) y River y Estudiantes de La Plata (4). El último campeón, Flamengo, acumula tres estrellas al igual que San Pablo, Palmeiras, Nacional de Uruguay, Gremio y Santos. Por países, la Argentina tiene 25 Libertadores, Brasil 21, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente - 7

Boca Juniors - 6

Peñarol - 5

River / Estudiantes de La Plata - 4

San Pablo / Palmeiras / Nacional de Uruguay / Gremio / Santos / Flamengo - 3

Cruzeiro / Internacional / Atlético Nacional - 2

Colo Colo / Racing / San Lorenzo / Argentinos Juniors / Vélez / Once Caldas / Liga de Quito / Vélez / Atlético Mineiro / Corinthians / Vasco Da Gama - 1

LA NACION

Temas Copa Libertadores