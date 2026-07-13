El mensaje emotivo de Celia, la mamá de Lionel Messi antes del partido de Argentina vs. Inglaterra

Celia Cuccittini rompió el silencio este fin de semana durante la emisión de Infama (América TV) al compartir con el panel del programa un emotivo mensaje referenciado a su hijo, Lionel Messi. A pocos días de desarrollarse el partido de semifinal entre Argentina e Inglaterra, sus palabras conmovieron a los fanáticos del fútbol.

Todo sucedió durante la entrevista que Marcela Tauro, conductora del ciclo, le hizo al vidente José Fuentes, que realizó una predicción acerca de cómo le irá al seleccionado que dirige Lionel Scaloni en lo que queda de la disputa mundialista.

El mensaje de Celia

“Leo es la figura de la selección, es el que organiza al equipo con la vista, con los gestos. Es el que estuvo más acertado en ese aspecto. Creo que también Enzo Fernández se lo va a ver explotado con Inglaterra. Incluso digo lo mismo de Julián Álvarez. Tienen que tener paciencia”, adelantó el vidente.

Inmediatamente agregó: “Predije que Lionel va a llegar a los 10 goles en esta Copa del Mundo; faltan dos para completar esa predicción. Él me mueve más, tiene esa vibración en la cancha. No se olviden de que ayer (sábado) era 11, un número maestro. Sabía que iban a ganar”.

Minutos después, Karina Iavícoli interrumpió la conversación y dijo: “Perdón, acaba de escribirme Celia, la mamá de Messi. Nos está viendo la madre del número 1. Nos manda besos a todos y nos agradece el cariño. Me puso ‘elijo creer’”.

Mientras que el panel de Infama “anuló mufa”, José Fuentes insistió en que las vibras malas no iban a llegar y aseguró que la selección argentina tenía un camino positivo para el próximo partido. Asimismo, Tauro le dio su apoyo y confirmó que desde el Mundial de Qatar 2022 lo sigue por sus predicciones acertadas.

Lionel Messi aseguró que siempre es lindo jugar contra una selección como Inglaterra en un Mundial ROBERTO SCHMIDT - AFP

El partido entre Argentina e Inglaterra será el miércoles 15 de julio a las 16 en el Estadio de Atlanta. Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en casi 21 años, por lo que hay altas expectativas al respecto.

Acerca de lo que piensa el capitán del seleccionado albiceleste tras la victoria del sábado ante Suiza 3-1 en los cuartos de final: “Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”.