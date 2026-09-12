Athletic Club empató 1-1 con Elche por la Liga de España

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 13.30 en el estadio San Mamés, con arbitraje de Manuel Jesús Orellana Cid. El Athletic Club y el Elche protagonizaron una paridad que no logró quebrarse tras los noventa minutos reglamentarios.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 50 minutos, cuando Facundo Buonanotte convirtió un gol de penal para el Elche. Más tarde, a los 79 minutos, Iñaki Williams logró la igualdad para el Athletic Club, tras una asistencia de Alex Berenguer. En cuanto a lo táctico, el conjunto local optó por un esquema 4-2-3-1, mientras que la visita se plantó con un 4-4-1-1. El técnico del Athletic Club buscó refrescar el ataque con el ingreso de Alex Berenguer por Robert Navarro a los 72 minutos, mientras que por el lado del Elche, el movimiento de banco más destacado fue el reemplazo de Facundo Buonanotte por Thomas Lemar a los 69 minutos.

Estadísticas del choque

El Athletic Club dominó la posesión del balón con un 66,5% frente al 33,5% del Elche. A pesar del control territorial, el local fue impreciso en los metros finales: ejecutó 19 tiros, de los cuales solo 3 fueron a puerta, mientras que el Elche logró 1 remate a portería sobre un total de 3 intentos. En tiros de esquina, el local también superó a su rival por 7 a 1.

Disciplinarios y resumen

El trámite del partido se vio interrumpido por la intensidad física en la segunda mitad. Por el Athletic Club, vieron la tarjeta amarilla Alex Berenguer, Beñat Gerenabarrena y Yuri Berchiche. En el Elche, fueron amonestados Federico Redondo, Abiel Osorio y Rubén Sánchez. Con este resultado, ambos equipos reparten unidades tras una jornada muy disputada en San Mamés.

Athletic Club y Elche empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio San Mamés, en una nueva jornada del fútbol español. Para Athletic Club el gol fue marcado por {'player_id': 'p536916', 'player_name': 'Facundo, Buonanotte', 'minute': '50', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, mientras que para Elche el gol fue anotado por {'player_id': 'p197334', 'player_name': 'Iñaki, Williams', 'minute': '79', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p195385', 'assist_player_name': 'Alex, Berenguer'}.

Con este resultado, Athletic Club suma 7 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que Elche tiene 2 unidades, en la 19 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Athletic Club y Elche en la tabla de posiciones, tras la fecha 5

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.