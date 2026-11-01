Athletic Club venció 2-1 a Real Sociedad, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el estadio San Mamés, contando con el arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández. En un enfrentamiento vibrante, el Athletic Club logró quedarse con la victoria por 2-1 frente a la Real Sociedad. A los 14 minutos, Iñaki Williams abrió el marcador para el local tras una asistencia de Nico Williams. Posteriormente, a los 30 minutos, Luka Sucic igualó transitoriamente para la visita. Finalmente, a los 47 minutos, Alex Berenguer sentenció el resultado mediante un gol de penal.

Desarrollo y estrategias

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 4-4-2, aunque la efectividad fue la clave del encuentro. En cuanto a las modificaciones, el Athletic Club debió realizar un cambio temprano a los 6 minutos por la lesión de Maroan Sannadi, quien fue reemplazado por Robert Navarro. Durante el complemento, el entrenador local buscó cerrar el partido con los ingresos de Beñat Prados, Oihan Sancet, Johaneko Louis-Jean y Yeray Álvarez. Por el lado de la Real Sociedad, el director técnico intentó renovar el ataque con las entradas de Orri Óskarsson, Takefusa Kubo, Beñat Turrientes, Héctor Fort y Job Ochieng, pero no lograron vulnerar nuevamente la valla local.

Análisis estadístico

El partido se caracterizó por la intensidad en las áreas a pesar de la disparidad en la posesión. La Real Sociedad dominó el control del balón con un 61,7% frente al 38,3% del Athletic Club, pero no logró transformar esa superioridad en goles. En cuanto a la agresividad, el equipo visitante sufrió más el rigor del partido, acumulando varias tarjetas amarillas en el segundo tiempo, destacándose las amonestaciones de Mikel Oyarzabal, Mamadou Sarr y Jon Aramburu por infracciones y protestas.

Datos destacados del encuentro

El Athletic Club disparó en 13 ocasiones, 3 de ellas al arco.

disparó en 13 ocasiones, 3 de ellas al arco. La Real Sociedad registró 14 remates, con 5 disparos a puerta.

registró 14 remates, con 5 disparos a puerta. En el rubro de los saques de esquina, la visita generó 8 tiros de esquina, superando los 5 que tuvo el conjunto local.

El rigor físico estuvo presente durante los 90 minutos, resultando amonestados Iñaki Williams y Hugo Rincón por parte del vencedor, mientras que el equipo visitante sumó cuatro tarjetas amarillas en el segundo periodo.

Athletic Club venció por 2-1 a Real Sociedad como Home, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Athletic Club los goles fueron marcados por {'player_id': 'p197334', 'player_name': 'Iñaki, Williams', 'minute': '14', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p523654', 'assist_player_name': 'Nico, Williams'} , {'player_id': 'p195385', 'player_name': 'Alex, Berenguer', 'minute': '47', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Real Sociedad el gol fue marcado por {'player_id': 'p464166', 'player_name': 'Luka, Sucic', 'minute': '30', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio San Mamés, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Athletic Club suma 15 puntos, ubicándose en la 7 posición, mientras que Real Sociedad tiene 19 unidades, en la 5 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Athletic Club y Real Sociedad en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.