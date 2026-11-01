Yamaha renuncia al GP de Qatar de MotoGP debido a “la situación en Oriente Medio”

Yamaha decidió no asistir a Qatar la próxima semana para la disputa del vigésimo Gran Premio de la temporada de MotoGP debido a “la situación de seguridad en Oriente Medio”, anunció la escudería japonesa este domingo. A pesar de la inseguridad relacionada con la guerra en la región, el Gran Premio de Qatar sigue oficialmente programado para la próxima semana (del 6 al 8 de noviembre).

“Tras su última evaluación de la situación en Oriente Medio, Yamaha no ha identificado motivos suficientes para modificar las restricciones de desplazamiento actualmente vigentes en todo el grupo”, indicó el fabricante japonés. Yamaha agregó que permanece “totalmente comprometido en MotoGP” y que regresará a la competición para el Gran Premio de Portugal (20-22 de diciembre).

El piloto italiano del Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia (derecha), y el piloto francés del Monster Energy Yamaha MotoGP Team, Fabio Quartararo (izquierda), conducen sus motocicletas durante el Gran Premio de Malasia MOHD RASFAN - AFP

Los dos pilotos del equipo oficial Yamaha esta temporada son el francés Fabio Quartararo, campeón del mundo en 2021, y el español Álex Rins.

El Grupo MotoGP dijo estar “decepcionado” por la decisión y afirmó que la no participación de Yamaha “también conlleva implicaciones deportivas”. En un comunicado, la organización del MotoGP se declaró de inmediato “decepcionada por la decisión de Yamaha ”, aunque “comprende que el equipo esté sometido a la política más general de la empresa de restringir los desplazamientos a Oriente Medio”, una región sacudida por el conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel, de un lado, a Irán, con un impacto en la seguridad de los países del Golfo.

🗞️ Statement from Yamaha Motor Company Ltd following its latest assessment of the situation in the Middle East



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A lo largo del fin de semana en Malasia, y la semana pasada en Australia, varios pilotos del paddock se reunieron con los organizadores y las autoridades reguladoras del motociclismo para expresar sus reticencias a desplazarse a Qatar.

El australiano Jack Miller, piloto de la escudería Yamaha -Pramac, se hizo su portavoz el domingo ante la prensa en Sepang. “No tengo ganas de ir. Como todo el mundo. Somos 19 (de 22) los que no queremos ir”, lanzó. “No creo que debamos correr en estas condiciones. Hemos sido muy claros sobre nuestra postura. Veremos qué decisión se toma”, agregó Miller justo antes del comunicado de Yamaha .

Triunfo de Marc Márquez

Fuera de esta controversia, el español Marc Márquez , a bordo de su Ducati, aceleró este domingo hacia un octavo título mundial de MotoGP tras su incontestable victoria en el Gran Premio de Malasia aprovechando la ausencia de su rival Jorge Martín (Aprilia), con una fractura en la muñeca.

La estrella de Ducati y vigente campeón logró así su séptimo Gran Premio del año, muy por delante de Pedro Acosta (KTM) y de su hermano menor Álex Márquez (Ducati-Gresini), que de alguna manera protegió a su hermano mayor del peligro que representa el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero en la clasificación mundial provisional.

El piloto español Marc Márquez, del equipo Ducati Lenovo Team y ganador de la carrera, celebra en el podio durante la ceremonia de victoria del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el Circuito Internacional de Sepang MOHD RASFAN - AFP

El astro catalán suma ahora 399 puntos, mientras que el madrileño Martín, baja por haberse roto el radio de la muñeca derecha en Australia el fin de semana pasado, no sumó ningún punto y sigue bloqueado en 355 unidades. El líder de MotoGP podría, en teoría, proclamarse campeón ya en el próximo GP de Qatar el fin de semana que viene.

Después de Qatar, quedarán a finales de noviembre las dos últimas citas en Portugal y en Valencia (España). Cada fin de semana hay 37 puntos en juego en caso de victoria en la sprint del sábado (12 puntos) y en el GP del domingo (25 puntos).

30 puntos

Marc Márquez necesitaría sumar el próximo fin de semana 30 puntos más que Martín para ser coronado por octava vez en la categoría reina, y por décima vez contando todas las categorías.

En Malasia, Marc Márquez celebró “una carrera perfecta”. Y agregó: “Pero tenemos que seguir súper concentrados”, matizó poco después, agotado como los demás pilotos debido al calor y la humedad de este país del Sudeste Asiático.

“No quedan muchas carreras, pero sí muchos momentos”, señaló Marc Márquez ante el micrófono del organizador oficial de MotoGP, sin estar seguro de que se celebre el GP de Qatar y de que Jorge Martín, campeón del mundo en 2024, esté recuperado.

Las posiciones del MotoGP: Marc Márquez está cerca de volver a coronarse

En Sepang, los hermanos Márquez partieron desde la primera fila, Álex en la pole, para las 20 vueltas de un circuito de 5,543 km que Marc completó en 40 minutos, 14 segundos y 236 milésimas, sacándole más de cuatro segundos a Acosta.

A sus 33 años, con puntas de velocidad de 360 km/h y una media de 165 km/h, lideró de principio a fin y dominó por completo la carrera.

El japonés Ai Ogura, sobre una Aprilia del equipo privado Trackhouse, terminó cuarto tras una batalla final contra Bezzecchi, con la Aprilia oficial. El tempestuoso italiano, todavía tercero en la clasificación mundial provisional con 332 puntos, cedió el quinto puesto de la carrera a su compatriota Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) al cometer un error de pilotaje cuando vio la bandera a cuadros.