Athletic Club venció 4-0 a Getafe, por la Liga de España

En una jornada de fútbol contundente, el Athletic Club superó por 4-0 al Getafe este 25 de octubre de 2026. El encuentro, disputado a las 10.00 en el estadio San Mamés, contó con el arbitraje de Francisco José Hernández Maeso. A los 17 minutos, Alex Berenguer marcó el primer gol del partido. Más tarde, a los 35 minutos, Iñaki Williams anotó el segundo gol tras asistencia de Alex Berenguer. Ya en la segunda mitad, a los 70 minutos, Aitor Paredes amplió la diferencia tras otra asistencia de Alex Berenguer, quien también fue clave para que a los 88 minutos Yuri Berchiche sentenciara el 4-0 definitivo.

Desarrollo y variantes tácticas

El partido estuvo marcado por una marcada diferencia en los planteos iniciales. Mientras el Athletic Club saltó al campo con un esquema 4-2-3-1, el Getafe intentó resistir con un rígido 5-4-1 que finalmente no pudo contener el ataque local. El encuentro estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos incidentes, como la tarjeta roja directa recibida por Mario Martín del Getafe a los 85 minutos. En cuanto a las sustituciones, Athletic Club debió mover el banco tempranamente a los 18 minutos, cuando Beñat Gerenabarrena ingresó por la lesión de Íñigo Ruiz de Galarreta.

Dominio estadístico

La superioridad del Athletic Club se reflejó claramente en las estadísticas del encuentro. Los locales lograron un 62,6% de posesión de balón, frente al 37,4% del Getafe. Además, el conjunto vencedor fue mucho más incisivo al arco, registrando 11 tiros totales con 4 a puerta, mientras que la visita apenas pudo inquietar con 7 tiros totales y solo 1 a puerta. La presión alta del Athletic Club fue constante, obligando a la defensa del Getafe a cometer infracciones, lo que derivó en las amonestaciones de Ramón Terrats y Dani Carvajal durante la primera etapa.

Notas disciplinarias y cierre

El rigor defensivo del Getafe terminó por costarle caro en el tramo final. Además de la expulsión de Mario Martín, fueron amonestados Johan Mojica y Beñat Gerenabarrena, este último por parte del conjunto vencedor. A pesar de los múltiples cambios realizados por ambos entrenadores —incluyendo los ingresos de Borja Mayoral y Enes Ünal en busca de revertir la situación—, el Athletic Club mantuvo el control absoluto hasta el pitido final, consolidando una victoria que refleja el sólido momento futbolístico que atraviesan en esta jornada 10 de la Liga de España.

Athletic Club venció por 4-0 a Getafe como Home, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Athletic Club los goles fueron marcados por {'player_id': 'p195385', 'player_name': 'Alex, Berenguer', 'minute': '17', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p197334', 'player_name': 'Iñaki, Williams', 'minute': '35', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p195385', 'assist_player_name': 'Alex, Berenguer'} , {'player_id': 'p440593', 'player_name': 'Aitor, Paredes', 'minute': '70', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p195385', 'assist_player_name': 'Alex, Berenguer'} , {'player_id': 'p42670', 'player_name': 'Yuri, Berchiche', 'minute': '88', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p195385', 'assist_player_name': 'Alex, Berenguer'} . El cotejo se disputó en el estadio San Mamés, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio San Mamés, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Athletic Club suma 12 puntos, ubicándose en la 8 posición, mientras que Getafe tiene 9 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Athletic Club y Getafe en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.