En un encuentro vibrante disputado el 28 de noviembre de 2026 a las 12.15 en el estadio La Rosaleda, el Athletic Club logró imponerse por 4-3 ante el Málaga, bajo el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias. La intensidad fue una constante desde el pitazo inicial, dejando un marcador repleto de emociones.

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, priorizando el orden en la medular. El Athletic Club golpeó primero: a los 27 minutos, Oihan Sancet marcó el primer gol tras una asistencia de Nico Williams. Posteriormente, a los 34 minutos, Alex Berenguer aumentó la ventaja, y a los 38, fue el turno de Nico Williams tras un pase de Iñaki Williams. Antes del descanso, a los 44 minutos, Hugo Rincón firmó el cuarto para la visita. Por el lado del Málaga, Jens Cajuste descontó a los 36 minutos tras asistencia de David Larrubia, mientras que en la segunda mitad, Adrián Niño se despachó con un doblete a los 49 y 82 minutos para acortar distancias.

El desarrollo del juego estuvo marcado por un despliegue parejo. En cuanto a las estadísticas, el Málaga registró una posesión del 50,6% frente al 49,4% del Athletic Club. El conjunto local buscó revertir la situación con 18 remates totales, aunque solo 5 fueron a puerta, mientras que la visita mostró mayor eficacia con 8 disparos a portería sobre un total de 15 intentos.

El manejo de los banquillos resultó clave, especialmente ante las exigencias físicas. A los 76 minutos, el Málaga debió realizar una modificación obligada por la lesión de Joaquín Muñoz, ingresando Juan Cruz. Del mismo modo, sobre el cierre a los 87 minutos, Johaneko Louis-Jean reemplazó a un golpeado Yuri Berchiche en el Athletic Club. El encuentro también registró amonestaciones disciplinarias, incluyendo la de Diego Murillo por protestar y la de Nico Williams por demorar el juego sobre el final del partido.

Athletic Club venció por 4-3 a Málaga como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Athletic Club los goles fueron marcados por {'player_id': 'p439772', 'player_name': 'Oihan, Sancet', 'minute': '27', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p523654', 'assist_player_name': 'Nico, Williams'} , {'player_id': 'p195385', 'player_name': 'Alex, Berenguer', 'minute': '34', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p523654', 'player_name': 'Nico, Williams', 'minute': '38', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p197334', 'assist_player_name': 'Iñaki, Williams'} , {'player_id': 'p620583', 'player_name': 'Hugo, Rincón', 'minute': '44', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Málaga los goles fueron marcados por {'player_id': 'p454667', 'player_name': 'Jens, Cajuste', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p495391', 'assist_player_name': 'David, Larrubia'}, {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '49', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, {'player_id': 'p593196', 'player_name': 'Adrián, Niño', 'minute': '82', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio La Rosaleda, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Málaga suma 5 puntos, ubicándose en la 20 posición, mientras que Athletic Club tiene 19 unidades, en la 7 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Málaga y Athletic Club en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.