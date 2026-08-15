Athletico Paranaense empató 1-1 con RB Bragantino, por el Brasileirao Serie A 2026

Athletico Paranaense y RB Bragantino igualaron 1-1 el 15 de agosto de 2026 a las 18.30. El encuentro, correspondiente a la jornada 23, se disputó en el Estádio Mário Celso Petraglia, con arbitraje de Alex Gomes Stefano.

Desarrollo táctico y emociones del partido

Desde el arranque, Athletico Paranaense se plantó con un esquema 3-4-2-1, mientras que RB Bragantino optó por una formación 4-2-3-1. A los 67 minutos, Pedro Henrique, Ribeiro Gonçalves marcó el primer gol del encuentro para RB Bragantino tras una asistencia de Agustín, Sant'Anna. La respuesta no tardó en llegar: a los 75 minutos, Kerwin, Vargas, quien había ingresado previamente desde el banco, anotó el 1-1 definitivo tras la habilitación de Kevin, Viveros.

Estadísticas y posesión del balón

El trámite resultó parejo, lo que se evidenció claramente en la tenencia del balón: un 50,3% para Athletico Paranaense y un 49,7% para RB Bragantino. A pesar de la similitud en la posesión, Athletico Paranaense generó mayor cantidad de remates al registrar 20 tiros totales, con 7 de ellos al arco. Por su parte, RB Bragantino contabilizó 16 disparos, logrando acercarse con peligro a puerta en 5 oportunidades. Además, se sancionaron 8 tiros de esquina a favor de Athletico Paranaense y 5 para RB Bragantino.

Modificaciones y amonestaciones

En el complemento, los técnicos movieron el banco buscando inclinar el desarrollo del juego. En Athletico Paranaense destacó el ingreso a los 61 minutos de Kerwin, Vargas por Leonardo, Caetano Silva, una variante táctica decisiva para lograr el empate. Por el lado de RB Bragantino, se realizaron múltiples sustituciones en bloque a los 76 minutos, incluyendo la entrada de Eduardo, Colcenti Antunes, quien apenas unos instantes después, a los 77 minutos, recibió una tarjeta amarilla por protestar. Sobre el final, las lesiones forzaron más variantes, provocando el ingreso de Bruno, Zapelli en Athletico Paranaense y el de Yuri, Alves de Aquino en RB Bragantino.