Athletico Paranaense venció 2-0 a Santos, por el Brasileirao Serie A 2026

El 9 de agosto de 2026, a las 18.30, Athletico Paranaense y Santos se enfrentaron para disputar su encuentro correspondiente a la jornada 22. El partido se llevó a cabo en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), donde Athletico Paranaense se quedó con la victoria por un marcador de 2-0, bajo el arbitraje principal de Rafael Rodrigo Klein.

Los goles y el planteo táctico

Desde el comienzo, las posturas tácticas de ambos elencos quedaron bien definidas: Santos salió al campo con un esquema 4-2-2-2, mientras que Athletico Paranaense apostó por una estructura 3-4-2-1. La apertura del marcador llegó a los 14 minutos, cuando Kevin Viveros anotó el primer gol. Apenas transcurridos unos minutos, a los 26 de la primera etapa, nuevamente Kevin Viveros estiró la ventaja marcando el segundo tanto para su equipo, esta vez tras capitalizar una precisa asistencia de João Victor Machado Cruz.

El desarrollo del juego y las estadísticas

El trámite del encuentro expuso un gran contraste entre la tenencia de la pelota y la efectividad ofensiva. A pesar de que Santos dominó ampliamente la posesión con un 62,4% y acorraló a su rival con 22 tiros totales y 10 tiros de esquina, careció de puntería enviando solo 2 remates al arco. En la vereda de enfrente, Athletico Paranaense tuvo el control del balón apenas un 37,6% y sumó solo 2 córners, pero logró ser mucho más punzante, concretando 4 remates a puerta sobre sus 8 tiros totales para llevarse el triunfo.

Cambios y amonestaciones

La fricción propia del juego llevó al árbitro a mostrar algunas tarjetas y a los técnicos a mover el banco de suplentes. En la primera mitad, Adonis Frías de Santos (19') y Kevin Viveros de Athletico Paranaense (33') recibieron la tarjeta amarilla por infracciones. Durante el complemento, se realizaron sustituciones para intentar cambiar la dinámica del partido: