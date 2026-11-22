El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 16.00 en el Estádio Mário Celso Petraglia, con el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un enfrentamiento vibrante por la jornada 36 del Brasileirao Serie A, Athletico Paranaense superó a Remo por 4-2, logrando una victoria clave para sus aspiraciones en el torneo.

Desarrollo del encuentro y goles

El dominio de Athletico Paranaense se tradujo rápidamente en el marcador. A los 9 minutos, Steven Mendoza abrió el marcador, seguido por el tanto de Kerwin Vargas a los 32 minutos para ampliar la ventaja. En la segunda mitad, el partido ganó intensidad: David Francisco Trindade Braga descontó para Remo a los 62 minutos, pero Leonardo Caetano Silva volvió a estirar la diferencia a los 68 minutos tras una asistencia de João Victor Machado Cruz. Finalmente, Jorge Rivaldo sentenció el 4-1 a los 84 minutos, nuevamente habilitado por Machado Cruz, mientras que Antonio Galeano selló el 4-2 definitivo a los 90 minutos.

Ambos equipos presentaron propuestas tácticas definidas: Athletico Paranaense utilizó un esquema 3-4-2-1, mientras que Remo apostó por un 5-4-1. Durante el transcurso del partido, Athletico Paranaense realizó cambios estratégicos, incluyendo el ingreso de Jorge Rivaldo y Gilberto Moraes Júnior, mientras que Remo buscó respuestas ofensivas con Antonio Galeano.

Disciplina y contexto estadístico

El cotejo estuvo marcado por la fricción, con una alta cantidad de amonestados. Por el lado de Athletico Paranaense, fueron amonestados Steven Mendoza, Lucas Esquivel y João Vitor Silva Dantas de Oliveira. En Remo, vieron la tarjeta amarilla José Welison da Silva, Edson Fernando da Silva Gomes, José Ivaldo Almeida Silva, Marllon Gonçalves Jerônimo Borges, Duplexe Tchamba y Jandir Breno Souza Silva.

Análisis final de rendimiento

En cuanto a las estadísticas clave, el partido reflejó una paridad absoluta en la generación de juego. Ambos equipos finalizaron con 14 tiros totales, aunque Athletico Paranaense mostró mayor eficacia con 8 tiros a puerta frente a los 7 de Remo. La posesión de balón estuvo repartida, con un ligero margen del 50,8% para Athletico Paranaense contra el 49,2% del conjunto visitante. Los tiros de esquina también estuvieron igualados, con 4 para cada equipo, reafirmando lo disputado del encuentro en la recta final de la temporada.