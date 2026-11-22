Después de 18 años de espera, Boca Juniors volvió a gritar campeón en el plano internacional. En una noche cargada de emociones en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó con autoridad por 2-0 a Atlético Mineiro y se quedó con la Copa Sudamericana, lo que desató el delirio de la multitud xeneize que copó Colombia y de millones de hinchas en todo el país.

El partido tuvo todos los condimentos para alimentar la creatividad en las redes sociales desde el arranque. A los tres minutos, Miguel Merentiel protagonizó una jugada insólita tras un error del arquero Everson: con el arco completamente libre, el delantero uruguayo punteó la pelota pero su remate dio en el travesaño, provocando los primeros infartos y burlas virtuales.

Sin embargo, el Xeneize impuso condiciones de principio a fin y la alegría no tardó en llegar. A los 16 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacibar capturó un rebote en el área y sacó una volea de derecha implacable para abrir el marcador. Ya en el inicio del complemento, llegó la gran revancha de la noche: tras una brillante apilada y sombrero de Sebastián Villa sobre la línea, Merentiel empujó el centro con la canilla para sellar el 2-0 definitivo, desahogarse en un llanto desconsolado y fundirse en un abrazo con el Vasco.

Con el pitazo final y la copa asegurada, la tensión dio paso a la fiesta total. Como suele ocurrir en cada cita histórica del fútbol argentino, X e Instagram se inundaron de ingenio, cargadas a los rivales de siempre, reacciones al blooper inicial de la Bestia y festejos por el fin de la racha.

Los mejores memes del campeonato de Boca en Barranquilla

La noche de sábado de los hinchas de Boca. pic.twitter.com/Y8jmT2vNSP — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 22, 2026

Los hinchas de River esta noche. pic.twitter.com/qxnI2Cuym7 — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 22, 2026

GANOOOOO BOCAAAAAA SOMOS CAMPEONES LA PUTA MADREEEEE pic.twitter.com/yN9UiNDbkF — ꜱᴀᴍɪ 🇦🇷🇸🇪 (@swiftiexeneizee) November 22, 2026

BOCA CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA pic.twitter.com/TIr0UwOGX7 — PEPE (@soyunargento) November 22, 2026

esto es Boca papi pic.twitter.com/ja3kH8do5s — Tino (@TinoCLeclerc) November 22, 2026

franco colapinto escondido en el baño del paddock gritando los goles de boca pic.twitter.com/dkQwhqycvL — valen🇦🇷 (@elortodenorris) November 21, 2026

yo cada vez que pega en el palo pic.twitter.com/knlerQ53By — ZEBABRIL (@aabrutt) November 21, 2026

La cena más tranquila de los hinchas de Boca. pic.twitter.com/liyhzEQq2J — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 22, 2026

BOCA CAMPEON DE LA COPA SUDAMERICANA pic.twitter.com/tmiOOrPnLY — Bostero (@Volve10Riquelme) November 22, 2026

ME HICIERON FELIZ EL AÑO DE MIERDA QUE TUVE, NO PIDO MÁS. BOCA VA Y SIEMPRE BOCA. LLOREN FORROS LLOREN 💙💛 pic.twitter.com/qIxRtdbwNG — 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎 (@camialunat) November 22, 2026

vi a Boca ganar un título internacional pic.twitter.com/4ZsLSJ8JUC — ꜱᴀɴᴛɪ (@notsantibjs) November 22, 2026

Merentiel después de meterla en la final de la Copa Sudamericana respondiendole a los hinchas de Boca que lo bardearon pic.twitter.com/WzAvggFcPN — PEPE (@soyunargento) November 21, 2026