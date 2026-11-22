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De los nervios al delirio en Barranquilla: los mejores memes de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana
Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el Xeneize venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y cortó una sequía internacional de 18 años; las redes sociales explotaron con reacciones, cargadas y divertidos memes de festejo
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Después de 18 años de espera, Boca Juniors volvió a gritar campeón en el plano internacional. En una noche cargada de emociones en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena superó con autoridad por 2-0 a Atlético Mineiro y se quedó con la Copa Sudamericana, lo que desató el delirio de la multitud xeneize que copó Colombia y de millones de hinchas en todo el país.
El partido tuvo todos los condimentos para alimentar la creatividad en las redes sociales desde el arranque. A los tres minutos, Miguel Merentiel protagonizó una jugada insólita tras un error del arquero Everson: con el arco completamente libre, el delantero uruguayo punteó la pelota pero su remate dio en el travesaño, provocando los primeros infartos y burlas virtuales.
Sin embargo, el Xeneize impuso condiciones de principio a fin y la alegría no tardó en llegar. A los 16 minutos del primer tiempo, Santiago Ascacibar capturó un rebote en el área y sacó una volea de derecha implacable para abrir el marcador. Ya en el inicio del complemento, llegó la gran revancha de la noche: tras una brillante apilada y sombrero de Sebastián Villa sobre la línea, Merentiel empujó el centro con la canilla para sellar el 2-0 definitivo, desahogarse en un llanto desconsolado y fundirse en un abrazo con el Vasco.
Con el pitazo final y la copa asegurada, la tensión dio paso a la fiesta total. Como suele ocurrir en cada cita histórica del fútbol argentino, X e Instagram se inundaron de ingenio, cargadas a los rivales de siempre, reacciones al blooper inicial de la Bestia y festejos por el fin de la racha.
Los mejores memes del campeonato de Boca en Barranquilla
La noche de sábado de los hinchas de Boca. pic.twitter.com/Y8jmT2vNSP— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 22, 2026
Gol de Merentiel pic.twitter.com/Yyd0IcvFOh— rique🧉 (@RIQUELMEARDO) November 21, 2026
Los hinchas de River esta noche. pic.twitter.com/qxnI2Cuym7— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 22, 2026
GANOOOOO BOCAAAAAA SOMOS CAMPEONES LA PUTA MADREEEEE pic.twitter.com/yN9UiNDbkF— ꜱᴀᴍɪ 🇦🇷🇸🇪 (@swiftiexeneizee) November 22, 2026
BOCA CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICANA pic.twitter.com/TIr0UwOGX7— PEPE (@soyunargento) November 22, 2026
esto es Boca papi pic.twitter.com/ja3kH8do5s— Tino (@TinoCLeclerc) November 22, 2026
franco colapinto escondido en el baño del paddock gritando los goles de boca pic.twitter.com/dkQwhqycvL— valen🇦🇷 (@elortodenorris) November 21, 2026
yo cada vez que pega en el palo pic.twitter.com/knlerQ53By— ZEBABRIL (@aabrutt) November 21, 2026
La cena más tranquila de los hinchas de Boca. pic.twitter.com/liyhzEQq2J— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) November 22, 2026
BOCA CAMPEON DE LA COPA SUDAMERICANA pic.twitter.com/tmiOOrPnLY— Bostero (@Volve10Riquelme) November 22, 2026
ME HICIERON FELIZ EL AÑO DE MIERDA QUE TUVE, NO PIDO MÁS. BOCA VA Y SIEMPRE BOCA. LLOREN FORROS LLOREN 💙💛 pic.twitter.com/qIxRtdbwNG— 𝐶𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎 (@camialunat) November 22, 2026
vi a Boca ganar un título internacional pic.twitter.com/4ZsLSJ8JUC— ꜱᴀɴᴛɪ (@notsantibjs) November 22, 2026
Merentiel después de meterla en la final de la Copa Sudamericana respondiendole a los hinchas de Boca que lo bardearon pic.twitter.com/WzAvggFcPN— PEPE (@soyunargento) November 21, 2026
Situación actual pic.twitter.com/bsqTlPI1Vr— ✘ 𝗕𝗼𝗰𝗮 (@TuitterBoca) November 18, 2026
Mineiro jugando la final de la Copa Sudamericana contra Boca pic.twitter.com/au8dGgL10g— PEPE (@soyunargento) November 22, 2026
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