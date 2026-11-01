Atlanta United venció 3-1 a Toronto FC, por la MLS

En el Mercedes-Benz Stadium, el encuentro se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2026 a las 18.30, bajo el arbitraje de Filip Dujic. Atlanta United logró imponerse frente a Toronto FC por 3-1, sellando un triunfo sólido. A los 22 minutos, Miguel Almirón marcó el 1° gol tras asistencia de Aleksey Miranchuk. Posteriormente, a los 40 minutos, Cooper Sanchez convirtió el 2° gol tras una asistencia de Miguel Almirón. Ya en el complemento, a los 51 minutos, Aleksey Miranchuk amplió la cuenta con el 3° gol para el local, mientras que Lewis Morgan descontó para la visita a los 79 minutos tras una habilitación de Josh Sargent.

Acciones destacadas y movimientos tácticos

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la intensidad en ambas áreas. En cuanto a las tarjetas, el conjunto visitante sufrió la amonestación de Dániel Sallói a los 32 minutos y de Alonso Coello en el tiempo de descuento final. Los entrenadores buscaron variantes para refrescar el juego: a los 70 minutos, Atlanta United movió el banco con el ingreso de Jay Fortune por Miguel Almirón y la entrada de Adrian Gill por el lesionado Mauricio Amaro. Por su parte, Toronto FC realizó modificaciones tempranas, incluyendo el ingreso de Lewis Morgan a los 54 minutos, quien terminaría siendo el autor del único tanto de su equipo.

Análisis del rendimiento

A pesar de los intentos de Toronto FC por ajustar su estructura táctica tras el ingreso de Alonso Coello y Derrick Etienne, la defensa de Atlanta United se mantuvo firme ante los embates rivales. El equipo local supo gestionar la ventaja obtenida en la primera mitad, aprovechando la efectividad de sus piezas ofensivas. La solidez de Atlanta United fue determinante para controlar el ritmo del partido durante la mayor parte de los 90 minutos.

Cierre de la jornada

Con este resultado, Atlanta United cierra su participación en la jornada 34 de la MLS con una actuación convincente frente a su público. Por el lado de Toronto FC, el equipo intentó revertir la situación con cambios como el ingreso de Emilio Aristizábal en el tramo final, pero la distancia en el marcador resultó inalcanzable. El equipo ganador reafirmó su buen momento tras el pitido final de Filip Dujic.