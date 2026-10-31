Atlético de Madrid venció 2-0 a Levante, por la Liga de España 2026

El partido se disputó el 31 de octubre de 2026 a las 10.00 en el estadio Ciutat de Valencia, bajo el arbitraje de Ricardo de Burgos Bengoetxea. En este enfrentamiento por la jornada 11, el Atlético de Madrid se llevó una victoria sólida por 2-0 ante el Levante. A los 36 minutos, Alejandro Grimaldo abrió el marcador para el equipo visitante. Más tarde, a los 62 minutos, Giuliano Simeone selló el resultado final tras una asistencia de Álex Baena.

Desarrollo táctico y cambios

El encuentro presentó un contraste de esquemas: el Levante se presentó con una formación 4-2-3-1, mientras que el Atlético de Madrid optó por un 4-4-2. En cuanto a la disciplina, se registró una tarjeta amarilla para el conjunto local a los 17 minutos por protestas. Ante la necesidad de revertir el marcador, el técnico del Levante realizó múltiples modificaciones a los 71 minutos, dando ingreso a Adrián de la Fuente, Petar Ratkov, Víctor García y Oriol Rey, seguidos por Marc Santos a los 81. Por su parte, el entrenador del Atlético de Madrid refrescó su ofensiva y defensa con los ingresos de Jonathan David, Alexander Sørloth, Robin Le Normand y Ademola Lookman.

Análisis estadístico

A pesar de la derrota, el Levante mostró una propuesta ofensiva agresiva al registrar 20 tiros totales, aunque solo 4 fueron a puerta. En contraparte, el Atlético de Madrid se mostró más eficiente, logrando 5 remates directos sobre el arco rival de un total de 11 intentos. El control del esférico favoreció al conjunto visitante, que terminó el encuentro con un 54% de posesión frente al 46% del equipo local.

Precisión en la ejecución

El dominio del Atlético de Madrid también se vio reflejado en la gestión de las acciones a balón parado, obteniendo 3 corners, mientras que el Levante contó con 5 oportunidades desde la esquina. La capacidad de los dirigidos por el Atlético de Madrid para concretar sus ocasiones en momentos clave del primer y segundo tiempo fue el factor determinante para asegurar los puntos en este compromiso de la jornada 11 de la Liga de España.

Atlético de Madrid venció por 2-0 a Levante como Away, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p106004', 'player_name': 'Alejandro, Grimaldo', 'minute': '36', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p482652', 'player_name': 'Giuliano, Simeone', 'minute': '62', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p248501', 'assist_player_name': 'Álex, Baena'} . El cotejo se disputó en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Ciutat de Valencia, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Levante suma 10 puntos, ubicándose en la 16 posición, mientras que Atlético de Madrid tiene 28 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Levante y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.