Atlético de Madrid venció 2-1 a Alavés, por la Liga de España

En un encuentro disputado el 10 de octubre de 2026 a las 11.15 en el estadio Mendizorroza, el Atlético de Madrid logró imponerse por 2-1 ante el Alavés, bajo el arbitraje de Alejandro Quintero González. A los 33 minutos, Alejandro Grimaldo marcó el primer gol tras asistencia de Jonathan David. Ya en la segunda mitad, a los 51 minutos, Lucas Boyé igualó el marcador a través de un penal. Finalmente, a los 87 minutos, Cristian Romero selló el triunfo visitante con una asistencia de Álex Baena.

Desarrollo táctico y momentos clave

El Alavés saltó al campo con un esquema 3-5-1, mientras que el Atlético de Madrid optó por una formación 4-2-3-1. El punto de inflexión del encuentro ocurrió a los 60 minutos, cuando el local sufrió la expulsión de Ángel Pérez por una falta grave, quedando en inferioridad numérica. En cuanto a las modificaciones, el entrenador visitante realizó varios cambios estratégicos tras el descanso, incluyendo el ingreso de Álex Baena por Jonathan David y Julián Alvarez por Ademola Lookman en el inicio del complemento, mientras que el local intentó refrescar sus líneas con los ingresos de Carlos Protesoni, Mariano Díaz y Ander Guevara, aunque no logró resistir el asedio final.

Análisis estadístico

El Atlético de Madrid dominó ampliamente la posesión de pelota con un 67,8% frente al 32,2% del Alavés. En el apartado ofensivo, los visitantes fueron notablemente más incisivos, registrando 21 tiros totales con 7 a puerta, mientras que el conjunto local apenas logró inquietar con 8 remates y 3 disparos al arco. Además, el conjunto dirigido tácticamente para la ocasión generó 10 tiros de esquina durante el transcurso del partido, reflejando su superioridad en la generación de juego.

Disciplina y cierre

El rigor físico del duelo quedó marcado por las amonestaciones recibidas. Por parte del Atlético de Madrid, Ademola Lookman y Robin Le Normand fueron amonestados en la primera etapa, mientras que Johnny Cardoso vio la tarjeta amarilla sobre el final del partido. La victoria le permite al equipo visitante sumar tres unidades clave en una jornada donde la efectividad en los minutos finales terminó inclinando la balanza definitivamente a su favor en un estadio siempre complejo.

Atlético de Madrid venció por 2-1 a Alavés como Away, en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p106004', 'player_name': 'Alejandro, Grimaldo', 'minute': '33', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p421821', 'assist_player_name': 'Jonathan, David'} , {'player_id': 'p221632', 'player_name': 'Cristian, Romero', 'minute': '87', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p248501', 'assist_player_name': 'Álex, Baena'} , mientras que para Alavés el gol fue marcado por {'player_id': 'p193774', 'player_name': 'Lucas, Boyé', 'minute': '51', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Alavés suma 11 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Atlético de Madrid tiene 19 unidades, en la 2 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Alavés y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.