El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 17.00 en el Estadio Coliseum, con el arbitraje de Jesús Gil Manzano. El Atlético de Madrid dominó las acciones desde el inicio, sellando un contundente 3-0 frente al Getafe en una jornada que mostró la jerarquía del equipo visitante. A los 10 minutos, Álex Baena marcó el primer gol tras asistencia de Julián Alvarez. Más tarde, a los 30 minutos, Johnny Cardoso amplió la ventaja tras otra asistencia de Julián Alvarez. Finalmente, a los 92 minutos, Alejandro Grimaldo sentenció el marcador mediante un gol de penal.

En cuanto a la disposición táctica, ambos equipos presentaron esquemas diferentes: el Getafe se plantó con un 4-4-2, mientras que el Atlético de Madrid optó por un 4-1-4-1. Durante el desarrollo, los cambios fueron clave para ambos entrenadores. A los 45 minutos, el técnico del Getafe buscó una reacción táctica ingresando a Francisco Femenía Far por Ramón Terrats y a Martín Satriano por Jean Valou. Por su parte, el Atlético de Madrid movió el banco a los 45 minutos con el ingreso de Kang-In Lee en lugar de Johnny Cardoso. El partido estuvo marcado por la indisciplina del local: Djené Dakonam recibió dos tarjetas amarillas, derivando en su expulsión por una falta profesional a los 89 minutos.

Las estadísticas finales reflejan el control absoluto del juego por parte de los dirigidos por el Atlético de Madrid. El conjunto visitante registró una posesión del 68,8% frente al 31,2% del Getafe. La superioridad ofensiva también quedó clara en la cantidad de remates: el Atlético de Madrid disparó 20 veces al arco (10 de ellos a puerta), mientras que el Getafe apenas logró 11 remates, con solo 1 tiro entre los tres palos.

El dominio en el terreno se extendió a la generación de jugadas de pelota parada, donde el Atlético de Madrid generó 7 corners contra solo 2 del equipo local. El rigor físico fue constante, con amonestaciones adicionales para Mario Martín del Getafe, y para Johnny Cardoso y Robin Le Normand por el lado del vencedor, quienes vieron la tarjeta amarilla por infracciones durante el transcurso del encuentro.

Atlético de Madrid venció por 3-0 a Getafe como Away, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p248501', 'player_name': 'Álex, Baena', 'minute': '10', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461358', 'assist_player_name': 'Julián, Alvarez'} , {'player_id': 'p488662', 'player_name': 'Johnny, Cardoso', 'minute': '30', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461358', 'assist_player_name': 'Julián, Alvarez'} , {'player_id': 'p106004', 'player_name': 'Alejandro, Grimaldo', 'minute': '92', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} . El cotejo se disputó en el estadio Estadio Coliseum, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Estadio Coliseum, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Getafe suma 12 puntos, ubicándose en la 17 posición, mientras que Atlético de Madrid tiene 31 unidades, en la 3 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Getafe y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.