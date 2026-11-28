El encuentro se disputó el 28 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el estadio Martínez Valero, con el arbitraje de Alejandro Quintero González. En un partido vibrante, el Atlético de Madrid logró llevarse los tres puntos frente al Elche tras una primera mitad frenética. A los 5 minutos, Alejandro Grimaldo abrió el marcador para la visita mediante un penal. Apenas dos minutos después, a los 7, Kang-In Lee aumentó la cuenta. El Elche descontó a los 26 minutos a través de Martim Carvalho Neto, pero Julián Alvarez, tras una asistencia de Álex Baena, puso el 3-1 parcial a los 41 minutos. Ya en el complemento, Buba Sangaré volvió a acercar a los locales a los 48 minutos, estableciendo el 3-2 definitivo.

Desarrollo y cambios tácticos

Ambos conjuntos saltaron al campo con propuestas diferenciadas: el Elche apostó por un esquema 4-3-3, mientras que el Atlético de Madrid se plantó con un 4-4-2. En la segunda mitad, ante la necesidad de remontar, el entrenador local buscó frescura con múltiples variantes, incluyendo el ingreso de Grady Diangana por Martim Carvalho Neto a los 62 minutos y las entradas de José Antonio Ferrández Pomares y Ali Houary a los 76. Por el lado del equipo dirigido por el técnico visitante, a los 56 minutos ingresaron Jonathan David y Koke (Jorge Resurrección Merodio), buscando controlar el ritmo del encuentro y asegurar la ventaja obtenida.

Análisis estadístico

El duelo fue sumamente parejo en cuanto al manejo de la pelota. El Elche registró una posesión del 52,3% frente al 47,7% del Atlético de Madrid. Sin embargo, la efectividad fue clave: el conjunto visitante fue más incisivo al atacar, acumulando 14 tiros totales frente a los 10 del local. En cuanto a la precisión, el Elche logró 5 tiros a puerta, mientras que el equipo visitante concretó 4, demostrando una mayor eficacia en las ocasiones de las que dispuso para cerrar el resultado.

Disciplinas y cierre del partido

El rigor defensivo llevó a que el árbitro mostrara varias tarjetas amarillas. Por parte del Elche, fueron amonestados Buba Sangaré, Roy Revivo y Ezequiel Ponce. En el Atlético de Madrid, vieron la cartulina amarilla Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Marcos Llorente. Con este resultado, el Atlético de Madrid reafirma su buen momento en la fecha 14 del certamen, mientras que el Elche deberá ajustar piezas para revertir su situación tras caer en su estadio.

Atlético de Madrid venció por 3-2 a Elche como Away, en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Para Atlético de Madrid los goles fueron marcados por {'player_id': 'p106004', 'player_name': 'Alejandro, Grimaldo', 'minute': '5', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Penalty', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p451358', 'player_name': 'Kang-In, Lee', 'minute': '7', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , {'player_id': 'p461358', 'player_name': 'Julián, Alvarez', 'minute': '41', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p248501', 'assist_player_name': 'Álex, Baena'} , mientras que para Elche los goles fueron marcados por {'player_id': 'p483083', 'player_name': 'Martim, Carvalho Neto', 'minute': '26', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, {'player_id': 'p633425', 'player_name': 'Buba, Sangaré', 'minute': '48', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Elche suma 11 puntos, ubicándose en la 19 posición, mientras que Atlético de Madrid tiene 34 unidades, en la 2 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Elche y Atlético de Madrid en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.