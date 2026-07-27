Atlético Mineiro venció 2-1 a Palmeiras, por el Brasileirao Serie A 2026

Atlético Mineiro y Palmeiras se enfrentaron el 26 de julio de 2026 a las 19.30 en el Nubank Parque, en un encuentro correspondiente a la jornada 20 del Brasileirao Serie A. Bajo el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo, Atlético Mineiro logró una importante victoria por 2-1 tras noventa minutos intensos y de mucha acción en ambas áreas.

Los goles y el planteo táctico

Ambos técnicos eligieron formaciones distintas para este compromiso: Palmeiras se paró con un esquema 3-4-2-1, mientras que Atlético Mineiro apostó por un 4-2-3-1. Tras un primer tiempo sin goles, la apertura del marcador llegó a los 54 minutos cuando Victor Hugo, Gomes Silva anotó para Atlético Mineiro. Más tarde, a los 75 minutos, Felipe Anderson, Pereira Gomes logró el empate transitorio para Palmeiras gracias a una asistencia de Vitor Hugo, Roque Ferreira. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que a los 77 minutos, Igor, Silveira Gomes sentenció el 2-1 definitivo tras un pase clave de Alan, Minda.

Estadísticas y dinámica del juego

A pesar de no conseguir el triunfo, Palmeiras fue el claro dominador del balón durante la mayor parte del encuentro. Las estadísticas finales reflejaron una marcada diferencia en el control y la generación de juego:

Palmeiras registró un 68,8% de posesión, contrastando fuertemente con el 31,2% que mantuvo Atlético Mineiro .

registró un de posesión, contrastando fuertemente con el que mantuvo . En el plano ofensivo, Palmeiras ejecutó 22 tiros totales ( 6 a puerta), mientras que Atlético Mineiro fue más efectivo con apenas 9 remates ( 4 al arco).

ejecutó tiros totales ( a puerta), mientras que fue más efectivo con apenas remates ( al arco). Desde la esquina, Palmeiras también lideró las acciones con 10 tiros de esquina a favor, frente a los 5 de Atlético Mineiro.

Cambios y tarjetas en el encuentro

Las modificaciones desde el banco fueron determinantes para el desarrollo del partido. A los 71 minutos, el cuerpo técnico de Atlético Mineiro dispuso el ingreso de Igor, Silveira Gomes por Victor Hugo, Gomes Silva y de Alan, Minda por Bernard Anício, Caldeira Duarte, una fórmula que minutos después fabricaría el gol del triunfo. Por el lado disciplinario, el equipo vencedor cometió faltas tácticas que derivaron en tres amonestaciones: Ángelo, Preciado, Ruan, Tressoldi Netto y Renan Augusto, Lodi dos Santos vieron la tarjeta amarilla a lo largo del compromiso.