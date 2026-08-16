Atlético Mineiro venció 3-0 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

El 16 de agosto de 2026, a las 16.00, Atlético Mineiro y Grêmio se enfrentaron en el Arena MRV. El partido, que contó con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo, finalizó con un contundente triunfo por 3-0 a favor de Atlético Mineiro correspondiente a la jornada 23.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos técnicos eligieron planteos tácticos diferentes: Atlético Mineiro se plantó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Grêmio optó por un 4-1-4-1. El marcador se abrió en la primera mitad. A los 19 minutos, Vitor Hugo, Franchescoli de Souza anotó el primer gol del partido tras una asistencia de Igor, Silveira Gomes. En el complemento, Atlético Mineiro logró ampliar su ventaja. A los 62 minutos, Tomás, Cuello marcó el segundo tanto luego del pase de Renan Augusto, Lodi dos Santos. Poco después, a los 66 minutos, nuevamente Tomás, Cuello apareció para sellar el 3-0 definitivo.

Estadísticas y control del juego

El trámite del partido reflejó la superioridad mostrada en el marcador. Atlético Mineiro tuvo un 51,4% de posesión frente al 48,6% de Grêmio. Además, la ofensiva de Atlético Mineiro fue mucho más incisiva: registró 15 tiros totales y 5 al arco, mientras que Grêmio apenas generó 9 disparos, de los cuales solo 1 fue a puerta. En cuanto a los tiros de esquina, también hubo ventaja para Atlético Mineiro con 8 cobros contra 6 de su rival.

Sustituciones y tarjetas del partido

Durante el encuentro, los entrenadores buscaron cambiar la dinámica con algunas variantes. A los 31 minutos, Bernard Anício, Caldeira Duarte reemplazó a Igor, Silveira Gomes por lesión en Atlético Mineiro, conjunto que luego introdujo a Maycon, de Andrade Barberan y Kevin, Castaño a los 61 minutos. Por el lado de Grêmio, ingresaron jugadores como Mateus, Cardoso Lemos Martins, Walter, Kannemann y Filip, Krovinovic a los 45 minutos para intentar revertir la historia. El encuentro también tuvo varias amonestaciones: Ángelo, Preciado, Mamady, Cissé y Renan Augusto, Lodi dos Santos vieron la tarjeta amarilla en Atlético Mineiro, mientras que Cristian, Pavón, Walter, Kannemann y Pedro Gabriel, Crisostomo Pinheiro fueron amonestados en Grêmio.