Atlético Mineiro venció 3-1 a Fluminense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 16.00 en la Arena MRV, con el arbitraje de Matheus Delgado Candançan. En un compromiso correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A, el conjunto de Atlético Mineiro logró imponerse frente a Fluminense por 3-1.

El desarrollo del marcador y las formaciones

Ambos equipos saltaron al campo con propuestas tácticas definidas: Atlético Mineiro utilizó un esquema 4-2-3-1, mientras que Fluminense optó por un 4-4-2. La contundencia llegó en la segunda mitad:

A los 61 minutos, Reinier Jesus, Carvalho marcó el 1er gol tras asistencia de Tomás, Cuello .

marcó el 1er gol tras asistencia de . A los 63 minutos, Tomás, Cuello marcó el 2do gol.

marcó el 2do gol. A los 81 minutos, Vitor, Fernandes Chaves Teixeira marcó el 3er gol tras asistencia de Mateo, Cassierra .

marcó el 3er gol tras asistencia de . A los 90 minutos, Rodrigo, Castillo descontó para la visita tras asistencia de Kevin, Serna.

Cabe destacar que durante el juego, Alan, Franco (Atlético Mineiro) recibió una tarjeta amarilla a los 18 minutos, mientras que por el lado de Fluminense fueron amonestados Otávio Henrique, Passos Santos y Rodrigo, Castillo.

Movimientos estratégicos desde el banco

Ante la necesidad de refrescar el equipo, ambos entrenadores recurrieron a diversas modificaciones. A los 70 minutos, Atlético Mineiro realizó una variante obligada: ingresó Igor, Silveira Gomes por el autor del segundo tanto, Tomás, Cuello, debido a una molestia física. Previamente, a los 65 minutos, el local también había movido piezas con el ingreso de Mamady, Cissé y Maycon, de Andrade Barberan.

Por su parte, Fluminense buscó respuestas con los ingresos de Hércules, Pereira do Nascimento y Kevin, Serna al inicio del complemento, aunque no lograron revertir el dominio del dueño de casa.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de que Fluminense registró una posesión del 51,8% frente al 48,2% de Atlético Mineiro, la eficacia ofensiva favoreció claramente al equipo local. Atlético Mineiro fue mucho más punzante, logrando 15 disparos totales, de los cuales 7 fueron a puerta.

En contraste, Fluminense solo pudo inquietar en 9 oportunidades, con apenas 3 tiros entre los tres palos. La superioridad en la generación de jugadas de peligro también se vio reflejada en los tiros de esquina, donde el conjunto de Belo Horizonte dominó con 5 ejecuciones contra las 2 del equipo visitante.