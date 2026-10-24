Audax Italiano empató 1-1 con Huachipato, por la Primera División Chile

En el Estadio Municipal de La Florida, se enfrentaron este 23 de octubre de 2026 a las 20.00 el equipo de Audax Italiano frente a Huachipato. El encuentro, correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile, fue dirigido por el árbitro Rodrigo Carvajal. El marcador final fue de 1-1, en un compromiso intenso que dejó repartidos los puntos para ambos contendientes.

El desarrollo del encuentro tuvo sus emociones concentradas en la primera etapa. A los 25 minutos, Maximiliano Rodríguez marcó el primer gol para Huachipato tras una asistencia de Maicol León. Sin embargo, Audax Italiano reaccionó rápidamente y logró la igualdad a los 34 minutos, cuando Felipe Salomoni anotó tras ser asistido por Giovani Chiaverano.

El clima se volvió más friccionado durante el complemento, lo que derivó en la acumulación de varias amonestaciones. Por el lado de Audax Italiano, fueron amonestados Diego Coelho, Enzo Ferrario, Marco Collao y Mario Sandoval. En tanto, Nicolás Vargas vio la tarjeta amarilla en las filas de Huachipato a los 36 minutos de la primera parte.

Ambos cuerpos técnicos intentaron inclinar la balanza mediante diversas sustituciones tácticas a lo largo del segundo tiempo. Audax Italiano movió el banco con los ingresos de Michael Fuentes, Federico Mateos, Paolo Guajardo, Mario Sandoval y Ariel Uribe. Por su parte, Huachipato buscó refrescar sus líneas con las entradas de Carlos Herrera, Lionel Altamirano, Cris Martínez y Claudio Torres, aunque ninguna variante logró alterar el resultado definitivo de 1-1.