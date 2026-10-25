Austin FC venció 2-1 a Sporting Kansas City, por la MLS

En una jornada vibrante disputada el 24 de octubre de 2026, Austin FC se llevó un triunfo fundamental ante Sporting Kansas City en el Sporting Park. El encuentro, que comenzó a las 21.30, fue dirigido por el árbitro Ricardo Fierro y presentó un trámite cerrado que terminó favoreciendo al conjunto visitante por 2-1.

El desarrollo del marcador tuvo a Sporting Kansas City como el primero en golpear: a los 55 minutos, Stephen Afrifa marcó el primer gol tras asistencia de André Luiz Inácio da Silva. Sin embargo, la reacción de Austin FC fue contundente de la mano de Myrto Uzuni, quien se erigió como la figura de la noche: a los 64 minutos, Myrto Uzuni marcó el 1-1 y, posteriormente, a los 86 minutos, Myrto Uzuni marcó el 2-1 definitivo. En cuanto a lo táctico, los locales plantearon un esquema 4-4-2, mientras que la visita apostó por un 3-4-3 que terminó siendo más efectivo.

El partido también estuvo marcado por la indisciplina, con una gran cantidad de amonestados. Por el lado de Sporting Kansas City, vieron la tarjeta amarilla Kwaku Agyabeng, Jake Davis, Stephen Afrifa, Zorhan Bassong y Owen Wolff. En Austin FC, fueron amonestados Mikkel Desler e Ilie Sánchez. El dinamismo del encuentro obligó a constantes ajustes tácticos: Austin FC debió realizar una variante forzada a los 32 minutos por la lesión de Ervin Torres, quien fue reemplazado por Besard Sabovic.

Desde el análisis estadístico, Austin FC logró imponerse en el marcador a pesar de las intenciones ofensivas de su rival. La posesión de balón fue del 55,3% para Austin FC frente al 44,7% de Sporting Kansas City. En cuanto a la generación de juego, Sporting Kansas City registró 19 tiros totales, aunque solo 5 fueron a puerta, mientras que Austin FC concretó 13 remates con 8 al arco, mostrando una mayor eficacia en sus ataques.