Australia empató 1-1 con Brasil, en un amistoso internacional 2026

El encuentro se disputó el 25 de septiembre de 2026 a las 07.00 en el Queensland Country Bank Stadium ante una gran cantidad de espectadores, con arbitraje de Ryo Tanimoto. Fue un choque intenso donde Australia y Brasil no lograron sacarse ventajas tras los noventa minutos de juego.

Desarrollo y emociones

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos, con Australia apostando a un 3-4-2-1 mientras que Brasil se desplegó con un 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 68 minutos, cuando Nestory Irankunda marcó el primer gol para Australia. Ya sobre el final, a los 95 minutos, Rayan Vitor, Simplício Rocha marcó el gol del empate definitivo para Brasil tras una asistencia de Raphael, Dias Belloli. Durante la primera mitad, Jackson Irvine recibió una tarjeta amarilla a los 19 minutos por no retirarse correctamente del campo tras una falta.

Cambios estratégicos

Los entrenadores buscaron variantes para romper la paridad durante todo el complemento:

A los 62 minutos, ingresó Douglas Luiz, Soares de Paulo por Bruno, Guimarães Rodriguez Moura en Brasil .

por en . A los 76 minutos, Australia realizó modificaciones tácticas, sustituyendo a Nestory Irankunda por Riley McGree .

realizó modificaciones tácticas, sustituyendo a por . Por el lado de la visita, a los 76 minutos ingresaron Mauro Jaqueson Júnior, Ferreira dos Santos, Rayan Vitor, Simplício Rocha y Jair, Paula da Cunha Filho para darle frescura al ataque.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la pelota fue mayoritariamente de Brasil, que alcanzó un 64,8% de posesión frente al 35,2% de Australia. En cuanto a la agresividad ofensiva, Brasil registró un total de 16 tiros con 5 al arco, mientras que Australia ejecutó 7 disparos con 2 intentos a portería. En la estadística de tiros de esquina, el conjunto australiano generó 9 córners, superando por uno a los 8 conseguidos por los brasileños.