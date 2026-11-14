Austria venció 1-0 a Republic of Ireland, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 14 de noviembre de 2026 en el Raiffeisen Arena ante un marco vibrante, con el arbitraje de Irfan Peljto. En un compromiso correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Naciones, Austria logró imponerse por 1-0 frente a la Republic of Ireland, en un cotejo que mantuvo la intensidad hasta el pitazo final.

En cuanto al desarrollo del juego, ambos entrenadores presentaron esquemas tácticos definidos: Austria se plantó con un 4-2-3-1, mientras que la Republic of Ireland optó por un 3-5-2. El momento clave del partido llegó a los 78 minutos, cuando Sasa Kalajdzic marcó el 1-0 tras ingresar desde el banco de suplentes, haciendo valer una de las modificaciones tácticas del entrenador. En cuanto a la disciplina, el árbitro mostró amarillas a Romano Schmid, Konrad Laimer y Michael Gregoritsch por el lado local, mientras que Jack Moylan y Jake O'Brien fueron amonestados en la visita.

El trámite fue equilibrado, pero Austria logró capitalizar su mayor volumen de juego ofensivo. Las estadísticas finales reflejan una posesión de balón del 54,9% para los ganadores contra un 45,1% de la Republic of Ireland. Además, el conjunto local generó un total de 21 tiros, de los cuales 8 fueron a puerta, superando los 16 intentos y 7 remates al arco del equipo visitante.

El partido también destacó por la intensa actividad en los bancos de relevos. Austria realizó cambios estratégicos, destacando el ingreso de Sasa Kalajdzic, quien terminó siendo el héroe de la jornada. Por su parte, la Republic of Ireland mostró una notable insistencia en el juego aéreo, forzando 12 tiros de esquina frente a los 7 de su rival, aunque no pudo romper el bloque defensivo austríaco. Con este resultado, el grupo B3 de la Liga de Naciones mantiene su expectativa de cara a las próximas definiciones.