Bahia empató 0-0 con Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

Bahia y Vasco da Gama igualaron 0-0 el 9 de agosto de 2026 a las 16.00. El encuentro, válido por la jornada 22, se disputó en el Casa de Apostas Arena Fonte Nova y contó con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima.

Estrategias y un partido accidentado

Desde el inicio, Bahia eligió un 4-4-2 clásico, mientras que Vasco da Gama respondió con un 4-2-3-1. El encuentro estuvo marcado por las constantes interrupciones físicas que obligaron a realizar modificaciones. En la primera mitad, Kauê Junior, Furquim da Silva ingresó por el lesionado Ademir, da Silva Santos Júnior en Bahia. Las complicaciones continuaron en el complemento para ambos equipos: José Guilherme, de Lima Costa saltó al campo por Luciano, Batista da Silva Júnior. Vasco da Gama también se vio forzado a mover el banco por cuestiones médicas, perdiendo a Brenner, Souza da Silva y a Adson, Ferreira Soares, quienes fueron reemplazados por Marino, Hinestroza y Claudio, Spinelli, respectivamente.

Análisis estadístico del empate

A pesar de que Bahia dominó ligeramente la posesión del balón con un 51% frente al 49% de Vasco da Gama, no logró capitalizar el control del juego. Fue Vasco da Gama quien mostró mayor insistencia en ataque, registrando 14 tiros totales contra 11. Sin embargo, la puntería fue una tarea pendiente para ambas escuadras: apenas se contabilizaron 2 remates a puerta por parte de Bahia y 3 para Vasco da Gama. Desde el banderín del córner, Vasco da Gama también generó más acciones de peligro, ejecutando 6 tiros de esquina frente a los 4 de Bahia.

Disciplina en el campo de juego

El trámite del encuentro también dejó apuntes en la libreta del árbitro producto de las fricciones. Vasco da Gama vio dos tarjetas amarillas durante la primera mitad, amonestando a Luis Eduardo, Soares da Silva a los 30 minutos por una falta y a Thiago Henrique, Mendes Ribeiro a los 36 por protestar. Por el lado de Bahia, la nota curiosa del partido se dio a los 75 minutos, cuando Ademir, da Silva Santos Júnior recibió la tarjeta amarilla por reclamos al cuerpo arbitral, luego de haber sido sustituido previamente en el primer tiempo. Sin emociones en las áreas, los equipos no lograron romper el cero en el marcador.