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Bahia empató 1-1 con Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde repartieron puntos en la jornada 20 del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Bahia empató 1-1 con Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026
Bahia empató 1-1 con Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El 26 de julio de 2026 a las 16.00, Bahia y Corinthians igualaron 1-1 en el Casa de Apostas Arena Fonte Nova, en un encuentro correspondiente a la jornada 20. El partido contó con el arbitraje principal de Ramon Abatti Abel.

El desarrollo del encuentro

Ambos técnicos eligieron pararse en el campo de manera distinta: Bahia formó con un esquema 3-1-4-2, mientras que Corinthians optó por un 4-2-3-1.

Las emociones no tardaron en llegar. A los 8 minutos, Fabrizio Angileri marcó el primer gol para Corinthians tras asistencia de André Luiz Santos Dias. Sin embargo, la igualdad se selló antes del descanso, a los 49 minutos de la primera mitad, cuando David de Duarte Macedo anotó para Bahia gracias a la asistencia de Rodrigo Nestor Bertalia.

Estadísticas y acciones destacadas

A pesar de tener 60,3% de posesión de balón frente al 39,7% de Corinthians, Bahia no logró reflejar esa superioridad en el marcador definitivo. Intentaron más con 13 tiros totales contra 5, aunque ambos equipos registraron 2 remates directos a puerta. Además, el equipo dueño de casa contó con 7 tiros de esquina frente a los 2 de su rival.

El encuentro se tornó friccionado y derivó en varias amonestaciones. Entre los jugadores que recibieron tarjeta amarilla estuvieron David de Duarte Macedo, José Guilherme de Lima Costa y Fabrizio Angileri.

Movimientos en los banquillos

Durante la segunda mitad, los entrenadores buscaron variantes. A los 69 minutos, hubo modificaciones tácticas en ambas escuadras: ingresó Pedro Milans por Fabrizio Angileri en Corinthians, mientras que en Bahia entró Luciano Batista da Silva Júnior en reemplazo de José Guilherme de Lima Costa. Una baja sensible ocurrió a los 85 minutos, cuando Yuri Alberto Monteiro da Silva debió abandonar el campo por lesión, permitiendo el ingreso de André Carrillo para Corinthians.

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