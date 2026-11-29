En un encuentro disputado el 28 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Estádio Olímpico Nilton Santos, Bahia logró una victoria clave por 2-1 ante Botafogo. El arbitraje estuvo a cargo de Ramon Abatti Abel. A los 7 minutos, Rodrigo Nestor, Bertalia marcó el primer gol del partido tras una asistencia de Alejo, Veliz. Posteriormente, a los 62 minutos, Alex, Nicolao Telles igualó las acciones de penal para Botafogo, pero finalmente Michel, Araújo sentenció el resultado a favor de la visita a los 85 minutos.

Desarrollo táctico y cambios estratégicos

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos definidos: Botafogo se presentó con un sistema 4-2-3-1, mientras que Bahia optó por un 4-3-3 más ofensivo. El desarrollo del encuentro se vio marcado por una intensa actividad desde el banco de suplentes. A los 58 minutos, el cuerpo técnico de Botafogo realizó su primera variante táctica con el ingreso de Kauan, Almeida Toledo por Matheus, Martins Silva dos Santos. Por su parte, Bahia buscó refrescar su propuesta a los 69 minutos con los ingresos de Éverton Augusto, de Barros Ribeiro, Michel, Araújo y Erick Luis, Conrado Carvalho, modificaciones que resultaron determinantes para el desenlace del compromiso.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del juego mostró matices interesantes: a pesar de que Botafogo tuvo un mayor volumen de juego ofensivo con 22 disparos totales contra los 12 de su rival, la eficacia terminó favoreciendo a Bahia. Botafogo registró 6 tiros a puerta y 7 córners, frente a los 4 tiros a puerta y 3 córners logrados por Bahia. Sin embargo, el equipo ganador supo gestionar mejor sus momentos, manteniendo una posesión del 53,4% frente al 46,6% de Botafogo.

Disciplina y cierre de partido

El rigor físico estuvo presente durante los 90 minutos, resultando en amonestaciones puntuales. Arthur, Largura Chaves de Botafogo fue amonestado a los 66 minutos tras una falta, mientras que sobre el final, a los 93 minutos, Éverton Augusto, de Barros Ribeiro de Bahia también vio la tarjeta amarilla. Con este triunfo en la jornada 37, Bahia cierra un compromiso fundamental, mientras que Botafogo deberá replantear su eficacia de cara al cierre de la competición.