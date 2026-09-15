Bahia venció 2-1 a Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Bahia se impuso con autoridad en la jornada 27 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 14 de septiembre de 2026 a las 20.00 en la Casa de Apostas Arena Fonte Nova, con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. En un compromiso correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A, Bahia logró quedarse con los tres puntos tras superar a Remo por 2-1. A los 20 minutos, Jean Lucas, de Souza Oliveira marcó el primer gol tras asistencia de Cristian, Olivera. Ya en el cierre del encuentro, Luciano, Batista da Silva Júnior amplió la ventaja mediante un penal a los 91 minutos, mientras que Vitor, Frezarin Bueno descontó para la visita, también por la misma vía, a los 96 minutos.
Desarrollo y cambios tácticos
Ambos equipos saltaron al campo con esquemas definidos, donde Bahia optó por un 4-3-3 y Remo se plantó con un 3-4-3. Durante el complemento, las variantes fueron protagonistas. En el equipo local, a los 79 minutos, el entrenador refrescó el mediocampo por la lesión de Nicolás, Acevedo, dando ingreso a Caio Alexandre, Souza e Silva, además de la entrada de Éverton Augusto, de Barros Ribeiro. Por el lado de Remo, las modificaciones comenzaron desde el inicio de la segunda mitad con los ingresos de Vitor, Frezarin Bueno, Gabriel, Pereira Taliari y José Welison, da Silva, buscando mayor peso ofensivo.
Análisis estadístico
El dominio de Bahia se reflejó en las estadísticas finales, registrando una posesión del 62,7% frente al 37,3% de Remo. El conjunto local mostró mayor ambición ofensiva al acumular 17 disparos totales, de los cuales 9 fueron a puerta, comparado con los 14 remates y apenas 3 al arco del equipo visitante. La intensidad del juego también se tradujo en el apartado disciplinario, donde Nicolás, Acevedo y Cristian, Olivera vieron la tarjeta amarilla para Bahia, mientras que Matheus Felipe, Santos Nascimento fue amonestado en Remo.
Precisión en la pelota parada
El duelo fue sumamente disputado en las áreas, con una paridad notable en la generación de jugadas de pelota parada. Bahia consiguió ejecutar 7 tiros de esquina a lo largo de los noventa minutos, mientras que Remo logró generar 6 córners. Pese a que el control del partido estuvo en mayor medida bajo el mando de los dueños de casa, la efectividad desde los doce pasos fue el punto culminante que terminó definiendo el marcador en favor de Bahia en los minutos finales del cotejo.
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