Barcelona venció 3-1 a Sevilla, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 19 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con el arbitraje de Juan Martínez Munuera. Fue un compromiso vibrante en el que Barcelona demostró su jerarquía para superar a Sevilla. A los 19 minutos, Youssouf Fofana marcó el primer gol para el equipo local tras asistencia de Félix Alexandre Andrade Sanches Correia. Sin embargo, la reacción visitante fue inmediata: a los 22 minutos, Raphael Dias Belloli marcó el primer gol del Barcelona tras asistencia de Andreas Christensen.

El dominio de Raphinha

Tras el descanso, el conjunto visitante tomó el control absoluto del marcador gracias a la brillante actuación de su delantero. A los 52 minutos, Raphael Dias Belloli marcó el segundo gol tras asistencia de Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Posteriormente, a los 69 minutos, nuevamente Raphael Dias Belloli marcó el tercer gol tras una nueva asistencia de Lamine Yamal Nasraoui Ebana, sentenciando el 3-1 definitivo. En cuanto a la pizarra táctica, Sevilla optó por un esquema 4-2-3-1, mientras que Barcelona se plantó con un 4-3-3 que terminó siendo determinante.

Análisis estadístico

El dominio del Barcelona se vio reflejado claramente en las cifras finales. El equipo ganador mantuvo la posesión del balón durante el 69,5% del tiempo, frente al 30,5% de Sevilla. En cuanto a la agresividad ofensiva, los visitantes dispararon en 24 ocasiones, con 7 remates a puerta, mientras que el local apenas pudo realizar 7 disparos, con 3 intentos entre los tres palos.

Gestión del banquillo y disciplina

Ambos entrenadores buscaron variantes para modificar el curso del juego. A los 59 minutos, Barcelona realizó una variante obligada por lesión: ingresó Gerard Martín por Andreas Christensen. Por su parte, Sevilla intentó sin éxito revertir la situación con múltiples ingresos, destacándose la salida de Félix Alexandre Andrade Sanches Correia por Chidera Ejuke a los 59 minutos. En el rubro disciplinario, Lucien Agoumé, del Sevilla, recibió una tarjeta amarilla a los 79 minutos por una infracción en el desarrollo del complemento.

Barcelona venció por 3-1 a Sevilla como Away, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '22', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p135363', 'assist_player_name': 'Andreas, Christensen'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '52', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p219961', 'player_name': 'Raphael, Dias Belloli', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , mientras que para Sevilla el gol fue marcado por {'player_id': 'p461913', 'player_name': 'Youssouf, Fofana', 'minute': '19', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p449991', 'assist_player_name': 'Félix Alexandre, Andrade Sanches Correia'}. El cotejo se disputó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Sevilla suma 13 puntos, ubicándose en la 5 posición, mientras que Barcelona tiene 21 unidades, en la 1 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Sevilla y Barcelona en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.