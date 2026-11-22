El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 10.00 en el Spotify Camp Nou, con el arbitraje de Alejandro José Hernández Hernández. En una tarde cargada de emociones, el Barcelona logró revertir un marcador adverso ante el Villarreal para quedarse con la victoria por 3-2.

El inicio del juego mostró una postura clara: ambos equipos presentaron esquemas diferenciados, con el Barcelona apostando a un 4-3-3 ofensivo frente a un 4-4-1-1 del Villarreal. Sin embargo, la visita golpeó primero: a los 5 minutos, Tajon Buchanan marcó el primer gol, y apenas dos minutos después, a los 7 minutos, Tani Oluwaseyi amplió la ventaja tras una asistencia de Alberto Moleiro. La reacción local llegó en la segunda mitad: a los 57 minutos, Gerard Martín marcó el primer gol tras asistencia de Pedro González López. Poco después, a los 61 minutos, Fermín López empató el encuentro tras asistencia de Lamine Yamal, y finalmente, a los 67 minutos, un gol en contra de Pau Navarro sentenció el 3-2 definitivo para el conjunto azulgrana.

El trámite del partido estuvo marcado por la alta intensidad física y la disciplina táctica, reflejada en el amplio registro de tarjetas. El Villarreal terminó con diez hombres tras la expulsión de Pau Navarro por doble amonestación a los 92 minutos. Por su parte, el Barcelona realizó modificaciones clave para asegurar el resultado, destacando el ingreso de Dani Olmo y Anthony Gordon a los 68 minutos, buscando mayor frescura en el ataque tras la remontada.

En cuanto a las estadísticas, el dominio del Barcelona fue abrumador, manteniendo una posesión del 69,8% frente al 30,2% del Villarreal. El local generó un gran caudal ofensivo con 30 tiros totales, de los cuales 9 fueron a puerta, contrastando con las 4 llegadas totales del equipo visitante y sus 2 remates al arco. Asimismo, el Barcelona forzó 10 tiros de esquina, reflejando su superioridad territorial durante gran parte del compromiso.

Barcelona venció por 3-2 a Villarreal como Home, en un partido correspondiente a la fecha 13 de la Liga de España 2026. Para Barcelona los goles fueron marcados por {'player_id': 'p523234', 'player_name': 'Gerard, Martín', 'minute': '57', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p490541', 'assist_player_name': 'Pedro, González López'} , {'player_id': 'p551086', 'player_name': 'Fermín, López', 'minute': '61', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p593109', 'assist_player_name': 'Lamine Yamal, Nasraoui Ebana'} , {'player_id': 'p629907', 'player_name': 'Pau, Navarro', 'minute': '67', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''} , mientras que para Villarreal los goles fueron marcados por {'player_id': 'p424622', 'player_name': 'Tajon, Buchanan', 'minute': '5', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}, {'player_id': 'p565686', 'player_name': 'Tani, Oluwaseyi', 'minute': '7', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p513956', 'assist_player_name': 'Alberto, Moleiro'}. El cotejo se disputó en el estadio Spotify Camp Nou, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Barcelona suma 36 puntos, ubicándose en la 1 posición, mientras que Villarreal tiene 15 unidades, en la 9 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Barcelona y Villarreal en la tabla de posiciones, tras la fecha 13

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.