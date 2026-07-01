Bélgica venció 3-2 a Senegal, por el Mundial 2026

En un vibrante encuentro disputado el 1 de julio de 2026 a las 17.00 en el Seattle Stadium, Bélgica logró una agónica clasificación a la siguiente instancia al imponerse por 3-2 ante Senegal, bajo el arbitraje de Saíd Martínez. El marcador se abrió a los 25 minutos gracias a un tanto de Habib Diarra para el conjunto africano. Posteriormente, Ismaïla Sarr amplió la ventaja a los 51 minutos tras una asistencia de Moussa Niakhaté. Sin embargo, la reacción belga fue heroica: a los 86 minutos, Romelu Lukaku marcó el primer gol tras asistencia de Thomas Meunier, y a los 89 minutos, Youri Tielemans igualó las acciones tras asistencia de Leandro Trossard. Finalmente, en el tiempo suplementario, a los 125 minutos, Youri Tielemans sentenció el 3-2 definitivo mediante un gol de penal.

Estrategias y movimientos tácticos

Ambos conjuntos saltaron al campo con propuestas marcadas: Bélgica se presentó con un esquema 4-2-3-1, mientras que Senegal apostó por un 4-3-3. El desarrollo del juego obligó a ambos entrenadores a mover el banco de suplentes para intentar cambiar el destino del partido. En Bélgica, el ingreso de Romelu Lukaku resultó decisivo para la remontada. Por su parte, Senegal buscó refrescar su ataque con el ingreso de figuras como Nicolas Jackson a los 93 minutos, aunque no lograron contener el avance final belga. En cuanto a la disciplina, Brandon Mechele fue amonestado por Bélgica a los 63 minutos por una falta, al igual que Lamine Camara por el lado de Senegal a los 66 minutos.

Análisis estadístico del encuentro

El partido fue extremadamente equilibrado en la generación de peligro. Ambos equipos registraron 19 tiros totales, demostrando la intensidad con la que se disputó esta fase eliminatoria. A pesar de que Bélgica mantuvo una leve superioridad en la posesión con un 52,2% frente al 47,8% de Senegal, el trámite fue de ida y vuelta constante. La eficacia fue un factor clave, ya que ambos equipos conectaron 5 tiros a puerta cada uno, destacando la labor defensiva y la intervención de los guardametas en momentos críticos.

El desenlace de una llave intensa

Con este resultado de 3-2, Bélgica avanza a la siguiente ronda de la Copa Mundial, confirmando su lugar en la siguiente fase eliminatoria del torneo. Senegal, por su parte, se despide de la competición tras un esfuerzo notable que los tuvo en ventaja durante gran parte del encuentro. La diferencia en los córneres, donde Bélgica generó 4 frente a los 2 de su rival, también reflejó la presión que los europeos ejercieron sobre el área rival en los minutos finales del compromiso, sellando una victoria que quedará en la memoria por su carácter dramático.