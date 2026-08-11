Boca Juniors venció por 3-1 a Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors venció por 3-1 a Recoleta como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Boca Juniors los goles fueron marcados por Ascacíbar , Delgado , Flores , mientras que para Recoleta el gol fue marcado por Ríos. El cotejo se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.