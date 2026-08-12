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Bolívar y São Paulo empataron 1-1 por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Bolívar y São Paulo disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Bolívar y São Paulo disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Bolívar y São Paulo empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en el estadio Estadio Hernando Siles, en una nueva jornada de la copa. Para Bolívar el gol fue marcado por Melgar, mientras que para São Paulo el gol fue anotado por Arboleda. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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