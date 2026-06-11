Bolivia perdió por 0-4 ante Argelia, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 10 de junio de 2026 a las 21.00 en el Rock Chalk Park. A pesar de los esfuerzos por mantener la paridad inicial, la jerarquía de los visitantes terminó inclinando la balanza en un duelo que contó con el arbitraje de un juez designado para este compromiso internacional.

Una exhibición de efectividad en el complemento

Argelia dominó el trámite de juego frente a una Bolivia que nunca encontró respuestas defensivas. Mientras los locales apostaron a un esquema 4-1-4-1, los visitantes desplegaron un 4-3-3 que resultó letal. Los goles llegaron de la siguiente manera:

A los 45 minutos, Aïssa Mandi marcó el primer gol tras asistencia de Mohammed Amoura .

marcó el primer gol tras asistencia de . A los 56 minutos, Amine Gouiri marcó el segundo gol tras asistencia de Adil Boulbina .

marcó el segundo gol tras asistencia de . A los 58 minutos, Amine Gouiri marcó el tercer gol tras asistencia de Adil Boulbina .

marcó el tercer gol tras asistencia de . A los 61 minutos, Anis Hadj Moussa marcó el cuarto gol tras asistencia de Ramiz Zerrouki.

Movimientos tácticos y disciplina

El entrenador visitante realizó una renovación profunda de su equipo tras el descanso, dando ingreso a nombres clave como Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa, quienes terminaron sentenciando el marcador. Por parte de Bolivia, el técnico intentó revertir la situación con múltiples sustituciones a los 64 minutos, incluyendo el ingreso de Carlos Melgar y Guilmar Centella, aunque el daño ya estaba hecho.

El desarrollo del encuentro

La intensidad se tradujo también en infracciones. Por el lado de Bolivia, vieron la amarilla Moisés Paniagua y Óscar López. En tanto, en el conjunto de Argelia, fueron amonestados Mohammed Amoura y Adil Boulbina. El resultado final de 4-0 refleja la marcada diferencia de ritmo que exhibió el equipo africano durante la segunda mitad del partido.