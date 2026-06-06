Bolivia perdió por 0-4 ante Escocia, en un amistoso internacional

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El conjunto europeo se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de preparación; los detalles que hay que saber
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En un compromiso disputado el 6 de junio de 2026, a las 17.04, Escocia demostró una superioridad notable al vencer a Bolivia por 4-0 en el Sports Illustrated Stadium. El encuentro, que contó con el arbitraje de Rosendo Mendoza, se definió enteramente en la primera mitad, donde la contundencia visitante sentenció el destino del partido.
Una ráfaga de goles que definió el duelo
La diferencia técnica quedó clara desde los primeros instantes. A los 5 minutos, Lawrence Shankland marcó el primer gol tras asistencia de Andy Robertson. Posteriormente, a los 23 minutos, Scott McTominay anotó tras asistencia de Lawrence Shankland. La racha continuó con Ché Adams, quien anotó por duplicado a los 30 y 45 minutos, en ambos casos tras asistencias de Ben Gannon-Doak. Mientras Bolivia intentó ajustar con un 4-3-3, la solidez del 4-4-2 de Escocia resultó infranqueable.
Análisis estadístico del encuentro
A pesar de que Bolivia registró una posesión del 53,8% frente al 46,2% de Escocia, la efectividad fue la gran diferencia en el campo de juego. El equipo visitante fue mucho más punzante, alcanzando los 20 tiros totales, con 8 disparos al arco, mientras que el local apenas pudo concretar 7 tiros y 3 al arco. Los 6 corners generados por los escoceses frente a los 3 de los bolivianos reflejan el dominio territorial durante gran parte del trámite.
Gestión de planteles y disciplina
Ante la abultada diferencia en el marcador, ambos entrenadores optaron por una rotación masiva en la segunda mitad. Bolivia realizó una serie de modificaciones tácticas, incluyendo los ingresos de Guilmar Centella, Lucas Macazaga y Carlos Melgar, entre otros, buscando cambiar el rumbo. Por su parte, Escocia dio minutos a jugadores como Kieran Tierney y John McGinn. En cuanto a la disciplina, el árbitro debió amonestar a Roberto Fernández, Miguel Terceros y Carlos Melgar en el local, mientras que Anthony Ralston recibió una tarjeta amarilla para el equipo visitante.
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